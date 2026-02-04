Με τα πασοκικά βλέμματα στραμμένα στην αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη για το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε προεδρικούς και στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, μετά από δημόσιες δηλώσεις τόσο του Παύλου Γερουλάνου όσο και του Χάρη Δούκα, όλες οι πλευρές δίνουν ραντεβού στις επόμενες συνεδριάσεις των οργάνων, την ερχόμενη εβδομάδα -εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, είτε στην ΚΟΕΣ της Κυριακής 15/02 είτε και νωρίτερα, σε πιθανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρέμβει για όσα έχουν ακουστεί για την εσωκομματική δημοκρατία και για την πολιτική κατεύθυνση. Στην λογική πως μια τέτοια συζήτηση δεν γίνεται δημόσια, ακόμα κι αν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Με αυτό δεδομένο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να ξεφύγει από το εσωκομματικό τοπίο, μιλώντας για την ατζέντα που έχει ανοίξει τόσο με την συνταγματική αναθεώρηση όσο και με το Εθνικό Απολυτήριο -να κοντράρει, δηλαδή, την κυβέρνηση- αφήνοντας τα εν οίκω εντός του πασοκικού σπιτιού, παρότι γνωρίζει ότι αναπόφευκτα θα καλείται να απαντά και σε αυτές τις ερωτήσεις.

Γερουλάνος: «Ο πρόεδρος δεν αμφισβητείται»

Αντίστοιχα, στο στρατόπεδο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, η προσοχή έχει επίσης στραφεί αλλού, καθώς Γερουλάνος και Δούκας ακολουθούν διαφορετική τακτική: Ο βουλευτής Α’ Αθήνας, όπως έκανε και στο κόψιμο της πίτας, επιδιώκει να αποπνέει ενωτική εικόνα, παρότι επιμένει να μιλάει για την ανάγκη περισσότερης εσωκομματικής δημοκρατίας -μια τέτοια εικόνα θεωρείται πως αποτυπώθηκε και στην κοπή της πίτας στην Ηλεία, όπου βρέθηκε ως κοινοβουλευτικός προσκεκλημένος, πλάι στον βουλευτή της περιοχής Μιχάλη Κατρίνη. Η γεμάτη αίθουσα, ωστόσο, σύμφωνα με παριστάμενους, υπονοούσε και κάτι παραπάνω, που όπως λένε φάνηκε στα χειροκροτήματα και το ενθαρρυντικό σύνθημα που ακούστηκε υπέρ του Γερουλάνου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε (ΣΚΑΪ) πως «κανείς δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο. Πρέπει να γίνει αυτό πάρα πολύ ξεκάθαρο», καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επανεκλεγεί λιγότερο από ενάμιση χρόνο πριν. «Η δουλειά η δική μας είναι όταν μιλάμε στα όργανα, μιλάμε στο συνέδριο, να φέρνουμε τις προτάσεις που έχουμε να φέρουμε και μετά να συνταχθούμε όλοι με τη γνώμη της πλειοψηφίας για να δώσουμε τη μάχη. Αν σταματήσουμε από τώρα να μιλάμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε ένα συνέδριο “σούπα” στο οποίο θα πάμε όλοι να χειροκροτήσουμε», ανέφερε για τις διαφοροποιήσεις που ακούγονται.

Δούκας: «”Αθλιότητες” τα περί “φευγάτου”»

Την ίδια ώρα, σε κλειστή διαδικτυακή σύσκεψη για το συνέδριο, ο Χάρης Δούκας θέλησε να ξεκαθαρίσει πως, σε αντίθεση με την φημολογία που επικρατεί, δεν αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Χαρακτήρισε, δε, «αθλιότητες» τα όσα ακούγονται, τονίζοντας στα στελέχη του κόμματος πως μιλάει για αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΠΑΣΟΚ και θέτει τον στόχο της πρώτης θέσης.

Παράλληλα, ωστόσο, σχολίασε πως «αυτονομία δεν σημαίνει απομόνωση» και τάχθηκε εκ νέου υπέρ του διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, χωρίς εξαιρέσεις. Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη ΝΔ, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται, αποκλείοντας κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Για τα εσωκομματικά, σύμφωνα με πληροφορίες ο Δούκας περιέγραψε έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες («δείχνοντας» προς την μεριά της Αννας Διαμαντοπούλου). Τόνισε, λένε οι συνεργάτες του, «ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία» για το θέμα και «ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών».