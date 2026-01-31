Στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO το 47% των ερωτώμενων δήλωσε ότι θα ήθελε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές. Στον αντίποδα το 48,8% επιθυμεί ή προβλέπει κυβέρνηση συνεργασίας. Το ποσοστό όσων επιλέγουν την αυτοδύναμη λύση είναι σαφές ότι δείχνει προς τη ΝΔ.

Η κυβερνητική παράταξη με βάση τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα βρίσκεται μακριά από την επίτευξη αυτού του στόχου, δύσκολα όμως κάποιος μπορεί να φανταστεί ένα άλλο κόμμα να πλησιάσει στη διεκδίκηση ακόμη και της πρώτης θέσης, πόσο μάλλον της αυτοδυναμίας.

Επομένως η ΝΔ μπορεί να προσδοκά ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του εκλογικού τμήματος σε συνδυασμό με τα ασφυκτικά διλήμματα που θα τεθούν λίγο πριν από την κάλπη θα καταλήξει σε αυτή. O Πρωθυπουργός άλλωστε σε κάθε ευκαιρία, ανοιχτά αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα των μονοκομματικών αυτοδύναμων κυβερνήσεων, με βασικό επιχείρημα τη σταθερότητα και την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Η συζήτηση για συνεργασία εκπορεύεται, κατά βάση, από τα κόμματα της Αριστεράς, των οποίων, όμως, οι δημοσκοπικές επιδόσεις δεν επιτρέπουν την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Ολα μπορούν, βέβαια, να ανατραπούν με την είσοδο των νέων – παλιών παικτών στο πολιτικό σκηνικό και αναφερόμαστε κυρίως στην περίπτωση του Αλ. Τσίπρα, του οποίου ο πολιτικός φορέας, όταν τελικά ιδρυθεί, θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλο το κεντροαριστερό φάσμα.

Επί του πρακτέου με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, και παίρνοντας υπόψη τον βαθμό αβεβαιότητας που εμπεριέχονται σε αυτά, ενάμιση περίπου χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, στην περίπτωση που σήμερα είχαμε εκλογές, η ΝΔ θα καταλάμβανε 130 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 43, η Ελληνική Λύση 39, το ΚΚΕ 27, η Πλεύση Ελευθερίας 33, ο ΣΥΡΙΖΑ 17 και η Φωνή Λογικής 11 έδρες.

Τα πιθανά αυτά αποτελέσματα σχηματοποιούν μια επτακομματική Βουλή, με τα σενάρια των πιθανών συνεργασιών να είναι επί της ουσίας δύο:

Μεγάλος συνασπισμός ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, ένας συνδυασμός που θα άθροιζε μία άνετη πλειοψηφία 173 εδρών, ένα σενάριο, όμως, που το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά, ενώ υπάρχουν και εισηγήσεις για συνεδριακή δέσμευση του κόμματος απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η ΝΔ απ’ την πλευρά της χωρίς να το λέει ανοιχτά δεν φαίνεται να αποκλείει εντελώς το συγκεκριμένο σενάριο.

Η σταθερή αύξηση των ποσοστών του κ. Βελόπουλου σχηματοποιεί και ένα δεύτερο σενάριο αυτό του δεξιού συνασπισμού της ΝΔ με τη συμμετοχή της Ελληνικής Λύσης που παράγει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 169 εδρών, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμπραξη της Φωνής Λογικής.

Και αυτό το σενάριο ωστόσο το έχουν απορρίψει τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Βελόπουλος τους οποίους φαίνεται να χωρίζει χάσμα. Βέβαια στην πολιτική ξέρουμε πλέον καλά ότι άλλα λέγονται πριν από τις εκλογές και άλλα μπορεί να γίνουν μετά απ’ αυτές.

Ο Αντώνης Παπαργύρης είναι διευθυντής ερευνών της GPO