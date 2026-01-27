Φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ γέμισαν τα κρατικά ταμεία το 2025 ανεβάζοντας το πρωτογενές πλεόνασμα στα 8,089 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,327 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8,698 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Ωστόσο, μετά την αφαίρεση ποσού ύψους 1,93 δισ. ευρώ που αφορά υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού εκτιμάται σε 831 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκύπτει πως το 2025 ο προϋπολογισμός παρουσιάζει στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού πλεόνασμα ύψους 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 2,586 δισ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 71,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 393 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του τελευταίου στόχου, ενώ η υπέρβαση είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής προκύπτουν τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 27,775 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 204 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 7,438 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 35 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,453 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 41 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 26,542 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 181 εκατ. ευρώ.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι αυξημένος κατά 240 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 8,419 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 55 εκατ. ευρώ από τον στόχο (8,474 δισ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,557 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 658 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,215 δισ. ευρώ).

Οι φόροι του 2026

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν φέτος φόρους ύψους 73,477 δισ. ευρώ. Δηλαδή, κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλλουν στην Εφορία πάνω από 6,1 δισ. ευρώ κατά μέσον όρο. Οι φοροεισπράξεις προβλέπεται να είναι αυξημένες σε σχέση με το 2025 λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας και αύξησης των εισοδημάτων.

Το δεύτερο εξάμηνο αποδεικνύεται πιο δύσκολο για τους φορολογούμενους με προβλεπόμενες εισπράξεις 40,678 δισ. ευρώ έναντι 32,799 δισ. ευρώ στο πρώτο μισό του έτους. Οσον αφορά τις πηγές προέλευσης των εσόδων οι βασικοί τροφοδότες είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος. Ειδικότερα: