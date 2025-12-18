«Κλειδωμένη» θεωρείται η διεξαγωγή του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου στην Άγκυρα, καθώς, σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επικοινωνία για να οριστικοποιηθεί και η ημερομηνία που θα εξυπηρετεί και τους δύο ηγέτες.

Ηδη, όπως έγινε γνωστό, οι επόμενοι πυλώνες δομημένου διαλόγου Αθήνας – Αγκυρας από τους οποίους θα προκύψουν χρήσιμα παραδοτέα για το ΑΣΣ – ο Πολιτικός Διάλογος και η Θετική Ατζέντα, υπό τους υφυπουργούς Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρη Θεοχάρη, αντίστοιχα – «κλείδωσαν» για τις 20 και 21 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Οπερ σημαίνει πως από εκεί κι έπειτα ο ορίζοντας είναι ορθάνοιχτος για τη διεξαγωγή του ΑΣΣ στην Τουρκία και τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν που βρίσκεται σε αναβολή τα τελευταία περίπου δύο έτη. Τα ευνοϊκότερα, ωστόσο, χρονικά «παράθυρα» για τη συνάντηση του έλληνα πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο εντοπίζονται είτε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου είτε κατά το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου, καθώς, ενδιαμέσως, υπάρχει για τη γειτονική χώρα το ιερό Ραμαζάνι.

Οι δύο αντιπροσωπείες πάντως δείχνουν αποφασισμένες να φέρουν εις πέρας το επικείμενο ΑΣΣ ακόμη και χωρίς θεαματικά αποτελέσματα. Ανώτατες διπλωματικές πηγές σημείωναν χθες σχετικά ότι το ΑΣΣ «θα γίνει οπωσδήποτε το πρώτο τρίμηνο του 2026», επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, πως η Αθήνα επιμένει στον δομημένο ελληνοτουρκικό διάλογο, μέσω του οποίου παράγονται απτά αποτελέσματα και προλαμβάνονται κρίσεις. Οπως δε υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές, οι σχέσεις των δύο χωρών «δεν βρίσκονταν ποτέ στο ψυγείο», αντιθέτως, έχει καταστεί εφικτή μια «λειτουργική σχέση» μέσα από την οποία υπάρχει πάντα «το περιθώριο» να τεθεί προς συζήτηση και επίλυση η μία και μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα με την Τουρκία, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Ελλάδα – ΗΠΑ

Κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, «υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση», όπως τόνισαν διπλωματικές πηγές, να διεξαχθεί στην Αθήνα (εκτός απροόπτου) ο επόμενος γύρος Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, παρουσία του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο. Αθήνα και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε διαρκή επαφή έχοντας αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση ανανεώνοντας και ενισχύοντας τους διμερείς δεσμούς τους και επί της δεύτερης θητείας Τραμπ, με την ελληνική πλευρά να λειτουργεί για τις ΗΠΑ ως ένας στρατηγικός σύμμαχος με πολλές και πολύτιμες συμμαχίες σε μια κρίσιμη γεωστρατηγική θέση στον χάρτη. Οι ίδιες πηγές, σχολιάζοντας σενάρια περί έξωθεν παρεμβάσεων, διαβεβαίωσαν πως «δεν υπάρχει καμία έξωθεν παρέμβαση» ενώ τόνισαν πως ναι μεν αξιολογείται ως σημαντικό το πώς αντιλαμβάνονται οι «ισχυροί» παίκτες τα θέματα, όμως είναι εξίσου σημαντικό το να διαχειρίζεται κανείς τα διμερή ζητήματα σε επίπεδο διμερές.

Αναφορικά δε με το ζήτημα της Λιβύης, και συγκεκριμένα με την εν εξελίξει συζήτηση για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Τρίπολη, όπως κατέστη σαφές, επί του παρόντος αναζητούνται ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης, οι οποίες πάντως τοποθετούνται προσώρας χρονικά εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, με την επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη να προηγείται, καθώς έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου. Οσον αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις Ακίλα Σάλεχ για τουρκολιβυκό μνημόνιο (το οποίο δήλωσε πως θεωρεί άκυρο) και μέση γραμμή Ελλάδας – Λιβύης (σε σχέση με την οποία προέβη σε σχόλια που δείχνουν πως δεν αναγνωρίζει επήρεια στην Κρήτη), ανώτατες διπλωματικές πηγές τόνισαν πως η συζήτηση στην Αθήνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων υπήρξε ουσιαστική και η θέση του ως προς το τουρκολιβυκό μνημόνιο σαφής. Ως προς τη συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΖ, οι πηγές επισήμαναν πως ο Ακίλα Σάλεχ διαθέτει μια προσέγγιση ευνοϊκή για τη χώρα του, ωστόσο τα θέματα αυτά επιλύονται στη βάση του διεθνούς δικαίου. «Ο καθένας μπορεί να εκφράσει μαξιμαλιστικές τάσες», σημείωσαν οι πηγές υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως στην πράξη η Λιβύη «σεβάστηκε την αληθή μέση γραμμή».