«Η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, είχε γίνει η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων» στα ναυπηγία της Λοριάν στη Γαλλία, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η φρεγάτα «Κίμων» θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να καταπλεύσει στο Φάληρο, όπου θα γίνει δεκτή σε μία πανηγυρική τελετή.

View this post on Instagram A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)