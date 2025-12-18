Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Belharra που ναυπηγούνται για το Πολεμικό Ναυτικό.

«Σήμερα η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στη φρεγάτα “Κίμων”, την πρώτη από τις τέσσερις Belh@rra», δήλωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια στιγμή που κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως, παρότι βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρακολουθεί με ιδιαίτερη συγκίνηση την εξέλιξη αυτή, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. «Η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή», τόνισε.

Όλη η δήλωση Μητσοτάκη:

«Το ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι κρίσιμο γιατί θα εγκρίνει την χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα για να αμύνεται απέναντι στην ρωσική εισβολή. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής. Θα συζητήσουμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια πρώτη συζήτηση που θα είναι μακρά η Ελλάδα στηρίζει τις πολιτικές της συνοχής και της ΚΑΠ για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πόροι για καλύτερες συνθήκες για όλους τους πολίτες και τους αγρότες. Σήμερα βρίσκομαι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο αλλά η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη φρεγάτα. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ενοπλες Δυνάμεις που περνάνε σε μια νέα εποχή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε μια λύση χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι υπέρ του Ταμείου Αποκατάστασης. Έχουμε ήδη στείλει δήλωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ χωρίς να βρούμε μια λύση νομικά ορθή».