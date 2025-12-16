Ένα αιχμηρό σχόλιο για τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, περιείχε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε φαινόμενα εσωκομματικής κριτικής, σημειώνοντας: «Βλέπουμε φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. Η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο Προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής – κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε».