Απάντηση Μητσοτάκη στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, σχετικά με τα αγροτικά μπλόκα, έδωσε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ένταση θα εκτονωθεί το επόμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, λαμβάνονται υπόψη ορισμένα δίκαια αιτήματα των αγροτών, ενώ τα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και στοχεύουν στην ανακούφιση των πληττόμενων παραγωγών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα υπάρξει εκτόνωση της κατάστασης, επισημαίνοντας τη σημασία του διαλόγου και της ψύχραιμης αντιμετώπισης των προβλημάτων.

«Ελπίζω ενόψει των γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα ούτε να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους.

Ακόμα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρώτη προτεραιότητα είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια», επισημαίνοντας πως «από τον Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν ενίσχυση στο εισόδημά τους».

Και ενώ ο πρωθυπουργός πετάει εκ νέου το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες, στα μπλόκα φαίνεται να κυριαρχούν σκέψεις για κλιμάκωση. Το κλίμα επιβαρύνθηκε από το γεγονός ότι αγρότες είδαν ξανά να λείπουν χρήματα από τους λογαριασμούς από παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ.

Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι τα όποια τεχνικά λάθη θα διορθωθούν εντος της μέρας. Τις τελικές αποφάσεις θα λάβουν οι εκπρόσωποι πρωτογενούς τομέα αύριο, Πέμπτη, στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες. Ήδη στα μπλόκα ανά την επικράτεια συνεδριάζουν για να καθορίσουν με ποια θέση θα προσέλθουν στην πανελλαδική συνάντηση στον Λευκώνα Σερρών.