Ακολουθώντας μια πορεία χαρτογραφημένη εν μέσω ενός εξαιρετικά εύθραυστου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η Αθήνα εκπληρώνει έναν – έναν τους διπλωματικούς της στόχους ενώ, παράλληλα, πορεύεται με σταθερότητα προς το δεύτερο εξάμηνο του 2027, περίοδο κατά την οποία η χώρα μας θα έχει την προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Μετά την επίσκεψη Μακρόν κατά την οποία υπογράφηκαν εννιά νέες διμερείς συμφωνίες και ενισχύθηκε η διμερής ελληνογαλλική σχέση στη βάση και της ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας, την ελληνική πρωτεύουσα επισκέφθηκε χθες ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας με κύριο στόχο την αναβάθμιση της διμερούς σχέσης σε στρατηγική συνεργασία σε τέσσερα επίπεδα, όπως αποτυπώθηκε και στη σχετική κοινή δήλωση την οποία υπέγραψαν χθες Γεραπετρίτης και Βάντεφουλ.

Όπως κατέστη σαφές από το ίδιο το κείμενο της κοινής δήλωσης για στρατηγική ελληνογερμανική συνεργασία σε τέσσερις πυλώνες (1.Εξωτερική Πολιτική Ασφάλεια, Μετανάστευση και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, 2. Άμυνα, Πολιτική Προστασία και Υβριδικές Απειλές, Επιβολή του Νόμου, 3.Οικονομική Συνεργασία, Εοενδύσεις, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Υποδομές, 4. Επιστήμη, Εκπαίδευση, Δεξιότητες και Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών και Νεολαία), υπεύθυνα για την παρακολούθηση και την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής της ανανεωμένης εταιρικής σχέσης μέσω τακτικών διαβουλεύσεων είναι τα υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία των δύο χωρών.

Και οι δύο υπουργοί στις χθεσινές τους δηλώσεις επεσήμαναν πως ο βασικός λόγος των διαδοχικών επισκέψεων σε Βερολίνο και Αθήνα ήταν η κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

«Χαίρομαι που η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική άγκυρα για την ασφάλεια της Ευρώπης και είναι μια χώρα φίλη και εταίρος», ανέφερε ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογραμμίζοντας την ύπαρξη κοινής βούλησης για εμβάθυνση της σχέσης για στρατηγική συνεργασία, μέσα από την αναβάθμιση του σχεδίου δράσης που είχε υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας το 2016.

Η συμπόρευση των δύο πλευρών καταγράφηκε και σε ό,τι αφορά το κοινό μέτωπο υπέρ της αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και πάντως όταν θα έχει τερματιστεί η εμπόλεμη κατάσταση.

Από την Αθήνα χθες, Γεραπετρίτης και Βάντεφουλ διακήρυξαν εκ νέου την αταλάντευτη προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες ο Γερμανός ΥΠΕΞ υπερασπίστηκε ενθέρμως τονίζοντας πως δεν αποτελούν επ΄ουδενί αδυναμία.

«Η Ένωσή μας είναι ένα απίστευτο παράδειγμα μιας ιστορίας επιτυχίας», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας πως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται σήμερα στο στόχαστρο «εκείνων που θεωρούν την ελευθερία απειλή για την εδραίωση της δικής τους ισχύος».

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προβάλλει την ΕΕ ως εχθρό μέσω της παραπληροφόρησης, μέσω της διάσπασης, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποστερήσει από την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων την ευρωπαϊκή τυος προοπτική», σημείωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα «λίκνο της δημοκρατίας».

Όπως ο ίδιος υπογράμμισε, στόχος και των δύο χωρών είναι η προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη πιο ασφαλής στον βορρά, στα ανατολικά και στη στρατηγικά σημαντική περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου βρίσκεται η Ελλάδα.

«Για αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για να υπάρχει αξιόπιστη αποτροπή και θέλουμε να προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ στον τομέα του εξοπλισμού, της ικανότητας και του κοινού σχεδιασμού», σημείωσε ο Βάντεφουλ.

Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε πως ήδη υφίσταται αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας.

«Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και ο Ελληνικός Στρατός ήδη έχει εξοπλισμούς από τη Γερμανία οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργική και επιχειρησιακή», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ παρέχοντας διευκρινίσεις ως προς την περαιτέρω συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

«Σε ό, τι αφορά την περαιτέρω συνεργασία, θα ήθελα να επισημάνω ότι κάθε εξοπλισμός θα πρέπει να ικανοποιεί δύο συνθήκες. Θα πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη της διαλειτουργικότητας, όπως επίσης να υπάρχει και η αναγκαία διαφοροποίηση, ώστε να μην υπάρχει υπερεξάρτηση. Πάνω απ’ όλα, εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι θα πρέπει η άμυνα να ικανοποιεί τα εθνικά συμφέροντα και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Διότι είτε πρόκειται για τη γερμανική άμυνα, είτε για την ελληνική άμυνα, είμαστε στην πραγματικότητα συμμέτοχοι στην ίδια συλλογική άμυνα, που είναι η ευρωπαϊκή άμυνα. Και στο πλαίσιο ακριβώς της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξουν οι κοινοί εκείνοι κανόνες, να υπάρχει η κοινή αντίληψη, να υπάρχει μία κοινή ισχύς», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ κάνοντας ειδική αναφορά στο ποια είναι η ελληνική θέση για τους εξοπλισμούς, η οποία και μεταφέρθηκε στον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας.

«Σε ό, τι αφορά τους εξοπλισμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει, όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο, όμως, το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατ’ ελάχιστον, είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κοινή ευρωπαϊκή μας άμυνα, ιδιαίτερα σήμερα που οι προκλήσεις για την Ευρώπη είναι σημαντικές και έχουμε λάβει από κοινού με τη Γερμανία και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεγάλη απόφαση να δημιουργήσουμε μία ενιαία αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, να θωρακίσουμε και τη συλλογική μας άμυνα με τρόπο που θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ψηλά στην ατζέντα της χθεσινής συνάντησης τέθηκε και η στρατηγική προτεραιότητα της διεύρυνσης της ΕΕ μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια, που προβλέπεται να εκκινήσει με την ένταξη του πρώτου από τα έξι κράτη όταν η Ελλάδα θα είναι στο τιμόνι της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας εφόσον η υποψηφιότητα ένταξης χωρών των Δυτικών Βαλκανίων αποτελέσει μια προτεραιότητά σας», επεσήμανε αναφορικά με την ελληνική πρωτοβουλία γύρω από τα Δυτικά Βαλκάνια ο Γιόχαν Βάντεφουλ συγκαταλέγοντας στη «διορατική δράση» της ΕΕ και έναν σύγχρονο προϋπολογισμό.

«Θέλουμε, λοιπόν, ανοιχτά να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να ανανεώσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αποφεύγουμε μόνιμα εμπόδια, μόνιμους αποκλεισμούς από μεμονωμένους παράγοντες και να αποδείξουμε στον κόσμο ότι τη δυνατότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος επιπλέον ενημέρωσε πως η Γερμανία επιθυμεί να επεκτείνει τη διμερή αμυντική συνεργασία.

«Θέλουμε με ένα έθνος ναυτικών όπως την Ελλάδα να εντείνουμε τη συνεργασία μας, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες βλέπουμε πόσο σημαντικοί είναι οι θαλάσσιοι δρόμοι. Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν καταδεικνύει πόσο ευάλωτες είναι οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Και για αυτό είναι σημαντικό να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη για να προασπιστούμε τα συμφέροντά μας», τόνισε ο ίδιος.