Στην επιστολή του ο Χάρης Καστανίδης έγραψε «δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη». Και προσέθεσε ότι αποχαιρετά τον νυν πρόεδρο «με τη διατύπωση του Σατωβριάνδου: όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα». Πάντως, η πρώτη μπηχτή ακούστηκε χειρότερη από τη δεύτερη στ’ αφτιά εκείνων που πιστεύουν ότι τα κόμματα σαν το Κίνημα είθισται να επιβιώνουν των αρχηγών τους.

Αερολογίες

«Οταν διορίζεις ακαδημαϊκούς για να αντικαταστήσουν τον συλλογικό διανοούμενο που είναι ένα δημοκρατικό συλλογικό κόμμα, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και όχι η παρέα του σαλονιού, τότε είναι λογικό να γράφουν αρκετές σελίδες με αερολογίες». Ετσι ξεκινάει το σχόλιο του Νίκου Καρανίκα για το τσιπρικό μανιφέστο. Βέβαια, η διάχυτη στο ποστ του κατηγορία πως το κείμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του rebranding δεν στηρίζεται. Γιατί ο Τσίπρας επαναλάνσαρε τον Τσίπρα της πρώτης φοράς Αριστερά.

Προανακριτική

Η Φωτεινή Αραμπατζή είχε ζητήσει να γίνει προανακριτική. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, όμως, ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με την κυβερνητική επισκόπηση «δεν προέκυψαν δεδομένα» που να τη δικαιολογούν – κατηγορώντας, μάλιστα, την αντιπολίτευση πως χρησιμοποιεί την υπόθεση «για να χτίσει πολιτική ατζέντα». Σύμφωνα με τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ, πάλι, το Μαξίμου δείχνει ότι έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά – αφού, βλέπει ενδείξεις για τους βουλευτές και δίνει γραμμή για την άρση της ασυλίας τους αλλά δεν βλέπει τίποτα για τα ελεγχόμενα πρώην μέλη της κυβέρνησης.

Επιτελικό

Δεν θα μπορούσε να μην πάρει μέρος στη συζήτηση περί επιτελικότητας ο Αδωνις Γεωργιάδης. Οπότε, διατυμπάνισε «κανένα επιτελικό κράτος δεν με έχει καπελώσει, ασκώ την πολιτική που θέλω». Στη δική του οπτική γωνία είναι απλά μια διοικητική δομή που βοηθά στον συντονισμό. Εχει και αρνητικά, παραδέχτηκε. Αλλά, όπως έσπευσε να προσθέσει, «ο Πρωθυπουργός τα αξιολογεί όλα, μας κρίνει όλους». Τώρα, αν βγει κανένας αντιπολιτευόμενος και πει ότι ο υπουργός επιβεβαίωσε πως το εν λόγω σύστημα είναι ένα εργαλείο για τη συγκέντρωση εξουσιών, θα φταίει;