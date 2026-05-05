Δεν κοιμάται πια στις προεδρικές κατοικίες του στη Μόσχα και στο Βαλντάι. Περνάει τον περισσότερο χρόνο του, εβδομάδες ολόκληρες, σε αναβαθμισμένα υπόγεια καταφύγια, συχνά στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, αφιερώνοντας ένα 70% του χρόνου του στην Ουκρανία. Εχει απαγορεύσει σε μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφους να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς και να φέρουν κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο κοντά του.

Εχει επίσης εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια τους. Και γενικότερα, έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το άτομό του. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβάται, λένε τόσο στους «Financial Times» όσο και στο CNN πηγές των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών και Ρώσοι που τον γνωρίζουν. Φοβάται ότι μπορεί να δολοφονηθεί, ιδίως από ουκρανικό drone. Φοβάται ότι μπορεί να ανατραπεί με πραξικόπημα. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται όλο και λιγότερο δημόσια: από τις αρχές της χρονιάς, η συμμετοχή του σε δημόσιες εκδηλώσεις έχει μειωθεί κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 50% σε σύγκριση με το 2024. Κρατικά μίντια φέρονται μάλιστα να χρησιμοποιούν προ-βιντεοσκοπημένο υλικό για να προβάλλουν εικόνα κανονικότητας.

Οι «Financial Times» επικαλέστηκαν ως πηγές «πρόσωπα που γνωρίζουν τον ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα και άτομο κοντά σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών». Το CNN, από την πλευρά του, επικαλέστηκε «έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή» του. Η ουσία των ρεπορτάζ τους είναι πάντως ταυτόσημη: ο Πούτιν φοβάται, και ο φόβος αυτός πηγάζει σε έναν βαθμό από μια μορφή παράνοιας αντίστοιχη με εκείνη που επεδείκνυε ο Στάλιν, ιδιαίτερα στην τελευταία φάση των τριών δεκαετιών του στο Κρεμλίνο, και στον υπόλοιπο από πραγματικά δεδομένα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ουκρανία έπληξε με drone την περιοχή του Βαλντάι, περιοχή όπου βρίσκεται μία από τις ντάτσες του. Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες διέψευσαν ότι ήταν αυτός ο στόχος. Σε κάθε περίπτωση, το Κίεβο έδειξε ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά και όπου θέλει με τα τηλεκατευθυνόμενα όπλα του.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, τουλάχιστον ένα ουκρανικό drone έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ουκρανικά drones ενδέχεται να πετάξουν πάνω από την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, προειδοποίησε λίγες ώρες αργότερα από το Γερεβάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – το Κρεμλίνο έχει ήδη ανακοινώσει από μέρες πως, «υπό το πρίσμα της τρομοκρατικής απειλής», η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης (της ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας) θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή αρμάτων μάχης και πυραυλικών συστημάτων.

Χθες ο Πούτιν κήρυξε διήμερη μονομερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για 8-9 Μαΐου. Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου». Αργότερα ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα – δηλαδή της Τρίτης, 5 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, και παρά τα όσα ισχυρίζεται η (φιλο)ρωσική προπαγάνδα, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για τον Πούτιν ούτε στο ουκρανικό μέτωπο (σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, το ISW, για πρώτη φορά από την εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ, τον Αύγουστο του 2024, οι ρωσικές δυνάμεις κατέγραψαν τον Απρίλιο καθαρή εδαφική απώλεια, 116 τετραγωνικών χιλιομέτρων για την ακρίβεια) ούτε στις άλλες ζώνες επιρροής της Μόσχας στο εξωτερικό. Παράλληλα, αυξάνεται και η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Ρωσίας, για τις συνέπειες ενός πολέμου που πλέον διαρκεί περισσότερο από τη συμμετοχή της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την έκθεση που επικαλείται το CNN, μετά τη δολοφονία, στα τέλη Δεκεμβρίου, του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα, την τελευταία δηλαδή μιας σειράς επιθέσεων που αποδίδονται σε ουκρανούς πράκτορες, και την έντονη αντιπαράθεση που αυτή προκάλεσε μεταξύ ανώτατων ρώσων αξιωματούχων, ο Πούτιν διέταξε να επεκταθούν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει. Ομως η δυσαρέσκεια των στρατηγών πιθανότατα ενισχύει τους φόβους του για πιθανό πραξικόπημα. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών ξεχωρίζει, ως δυνητικό πραξικοπηματία, τον πρώην υπουργό Αμυνας, και άλλοτε στενό συνεργάτη του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού, που υπηρετεί σήμερα ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οπως επισημαίνει βέβαια το CNN, η διαρροή μπορεί, ακριβώς, να στοχεύει στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου.