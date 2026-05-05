«Ευθύνη μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως μια παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ» τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου στις Βρυξέλλες, το βράδυ της Δευτέρας.

Παρά ταύτα, η Κομισιόν συνεχίζει να είναι αρνητική στο ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής από το ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, όπως ξεκαθάρισε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Οικονομίας και Παραγωγικότητας Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup παρουσιάστηκε η έκθεση αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για τα μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών της ευρωζώνης για την απορρόφηση του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Οπως σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η έκθεση ήταν αποκαλυπτική: το 70% των μέτρων που είχαν πάρει οι κυβερνήσεις το 2022 είτε δεν ήταν στοχευμένα, είτε δημιούργησαν στρεβλώσεις στις τιμές της ενέργειας – ή και τα δύο ταυτόχρονα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ για την παρούσα κρίση, αν τα μέτρα δεν είναι στοχευμένα, το 33% των επιδοτήσεων ενέργειας εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού, και μόλις το 11% των χρημάτων θα ωφελήσει το φτωχότερο 20%. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα επιδότησης καυσίμων, υπολογίζεται ότι η μη στόχευση θα οδηγήσει το 34% των χρημάτων στο πλουσιότερο 20% και μόλις το 9% στο φτωχότερο 20%.

Ωστόσο, η έκθεση του ΔΝΤ εκτιμά ότι περίπου δύο στα τρία μέτρα από όσα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν είναι στοχευμένα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι ιθύνοντες υπογράμμισαν ξανά και σε όλους τους τόνους ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να είναι προσωρινά, προσαρμοσμένα και στοχευμένα, αλλά και ευθυγραμμισμένα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους της πράσινης μετάβασης που έχει θέσει η ΕΕ. «Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απαραίτητη» υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στην ατζέντα της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup βρέθηκε επίσης το ζήτημα της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. «Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για να απαντήσουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας» είπε ο Πιερρακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Ερωτώμενος για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών τραπεζών υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε ευρωπαίους, και όχι εθνικούς, πρωταθλητές. […] Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

Επιπλέον, συζητήθηκε η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ερωτώμενος για το νέο μοντέλο της Anthropic AI, Claude Mythos, και τον κίνδυνο που συνιστά για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συστήματα κυβερνοασφάλειας των τραπεζών, ο Πιερρακάκης είπε πως το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί στο σύνολό του και όχι μόνο για ένα μοντέλο. Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν έχουν ακόμη εξετάσει τις δυνατότητες του Mythos.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, υπογραμμίστηκε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ανθεκτικές, όμως αυτό δεν σημαίνει πως είναι προφυλαγμένες από κάθε κίνδυνο στο πλαίσιο της κρίσης.

Πιερρακάκης στο Blοomberg

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται τώρα η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας πάνω σε ό,τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή» δήλωσε μιλώντας στο Bloomberg ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.

«Περιττό να πω ότι από τη δική μας πλευρά, το μέρος της συμφωνίας έχει τηρηθεί πλήρως, έχει εκπληρωθεί πλήρως όσον αφορά τις δεσμεύσεις της κοινής δήλωσης και το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της. Εχουμε εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις σε αυτή την εξίσωση» σημείωσε αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ για να προσθέσει ότι «η πρώτη μας επιλογή είναι πάντα ο διάλογος… Πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση. Τη θεωρούμε υπαρξιακά σημαντική για τον κόσμο, ωστόσο, αν υπάρξει απόκλιση από αυτά που έχουμε συμφωνήσει, προφανώς, όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι».

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε πως υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση. «Ωστόσο, θα συμφωνούσα με την Κριστίν Λαγκάρντ ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη στο πλαίσιο της κρίσης της δεκαετίας του 1970. Προφανώς, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με το τι μπορεί να συμβεί στη Μέση Ανατολή στο άμεσο μέλλον. Εξαρτάται από τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και από τη σοβαρότητα των επιπτώσεων στα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία. Εξαρτάται επίσης από το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση όταν τα Στενά επανέλθουν πλήρως στην πρότερη λειτουργία τους. Και τέλος, εξαρτάται και από το καθεστώς που θα επικρατήσει στα Στενά του Ορμούζ μετά, καθώς και από το πώς θα ενσωματωθεί το ρίσκο στα ασφάλιστρα κινδύνου» πρόσθεσε ο Κ. Πιερρακάκης.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση σημείωσε ότι «πρέπει να στηρίζουμε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά τα μέτρα που λειτούργησαν καλύτερα το 2022, λειτουργούν καλύτερα και σήμερα. Οι περισσότερες χώρες τα εφαρμόζουν ήδη. Και θα πρέπει να εφαρμόσουμε περισσότερα, αν η κρίση συνεχιστεί».