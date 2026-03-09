Η σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκίνησε με συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Ο ίδιος τόνισε πως «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί βαθιά ανησυχία. Εκτός από την οικονομική αναταραχή, παρατηρούμε μια κατάσταση με ευρείες γεωπολιτικές συνέπειες. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τους φίλους της στην περιοχή και με τους πληγέντες πολίτες».

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις αντιδράσεις των αγορών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που κυριαρχούν στις διεθνείς ειδήσεις. «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει τη δυνατότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει προσωρινά σοκ. Ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και συνέπειες για τον πληθωρισμό», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του Eurogroup επεσήμανε ότι η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. «Παρατηρούμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και συζητήσαμε τα είδη των μέτρων που εξετάζουν τα κράτη μέλη, καθώς και την ανάγκη να παραμείνουμε συντονισμένοι στις ενέργειές μας, παρακολουθώντας παράλληλα την κατάσταση επί τόπου. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των πολιτών μας και των επιχειρήσεών μας», ανέφερε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι διαταραχές στην ενέργεια έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, επισημαίνοντας πως τα ενεργειακά δίκτυα και η συνολική ενεργειακή αρχιτεκτονική απαιτούν μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική. «Εστιάσαμε στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, στη διασφάλιση καλά λειτουργουσών και ολοκληρωμένων ενεργειακών αγορών, καθώς και στην υποστήριξη επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια», δήλωσε.

Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και οι νέες προκλήσεις

Οι συζητήσεις των υπουργών της Ευρωζώνης πραγματοποιήθηκαν με τη συμβολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνο. Μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σε συνεχή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων και ότι η στρατηγική της πρέπει να υπερβαίνει τη συγκυρία.

«Έχουμε αυτήν τη διπλή προσέγγιση γιατί, από τη μία, προσπαθούμε να επιλύσουμε εκκρεμή ζητήματα του παρελθόντος και, από την άλλη, να απαντήσουμε στην αναδυόμενη κρίση και τις προκλήσεις του αύριο. Οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα για να ενισχύσουμε την οικονομία μας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», τόνισε.

Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε: «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στρατηγικά και πράγματα που χρειάζονται άμεση αντίδραση. Η ενεργειακή πολιτική ανήκει στους υπουργούς Ενέργειας, αλλά οι υπουργοί Οικονομικών πρέπει να την παρακολουθούν, διότι οι βασικοί παράγοντες πληθωρισμού τώρα στην ΕΕ είναι οι τιμές ενέργειας, κατοικίας και τροφίμων. Αυτά επηρεάζουν τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, «στρατηγικά, χρειαζόμαστε διασυνδέσεις, μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και προσαρμογές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ενεργειακή πολιτική είναι κεντρική για την ανταγωνιστικότητα και την ενότητα της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να μπορούμε να αντιδράμε σε κρίσεις. Η ΕΕ έχει ιστορικά ενσωματώσει κρίσεις και αναπτύξει νέα εργαλεία. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναπτύξαμε εργαλεία για κρίσεις, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να τα ενεργοποιήσουμε. Χρειάζεται σταθερότητα για να σκεφτούμε τις κατάλληλες δράσεις. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε εργαλεία και πολιτική βούληση να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί».

Το νέο ψηφιακό χρηματοοικονομικό έργο και το ψηφιακό ευρώ

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο νέο ψηφιακό χρηματοοικονομικό έργο, με το Eurogroup να πραγματοποιεί την πρώτη του συνεδρίαση. «Αν το πετύχουμε, η ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να μειώσει την απόσταση μεταξύ των αποταμιευτών και των καινοτόμων, μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων κεφαλαιακών αγορών, και μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αγορών», είπε.

Τέλος, αναφορικά με το ψηφιακό ευρώ, έστειλε μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι «το χρειαζόμαστε τώρα», προσθέτοντας πως «ως Ένωση πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε μια ισχυρή δημόσια υποδομή, το ψηφιακό ευρώ, με την ιδιωτική καινοτομία γύρω από αυτό».