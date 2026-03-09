Η προστασία των νοικοκυριών και η σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του Κυριάκου Πιερρακάκη κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση του Eurogroup, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του οργάνου να δηλώνει ότι η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει συντονισμένα λαμβάνοντας μέτρα εφόσον χρειαστεί.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι προεδρεύει της συνεδρίασης του Eurogroup σε μια στιγμή αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται, όπως είπε, σε μια νέα και επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης. Όπως σημείωσε, οι σκέψεις και η προσοχή στρέφονται πρωτίστως προς τους ανθρώπους που επηρεάζονται άμεσα από τη σύγκρουση στην ίδια την περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κρίση έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή πολιτική οικονομία και, προφανώς, και στην Ευρώπη. Όπως είπε, ο ρόλος της ενέργειας στην οικονομία συνολικά είναι καθοριστικός, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου κυριαρχούν στα διεθνή πρωτοσέλιδα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι πέρα από την ενέργεια, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις που παρατηρούνται σε διάφορες οικονομικές μεταβλητές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι παρακολουθούνται οι επιπτώσεις από όσα συμβαίνουν στην περιοχή και ότι ο συνολικός αντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Στο επίκεντρο η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι, έχοντας υπόψη τη μεγάλη ευθύνη για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, η λέξη-κλειδί είναι η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών. Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ευρώπη μπορεί να εκδηλωθούν όχι μόνο μέσω των τιμών της ενέργειας αλλά και μέσω άλλων μεταβλητών.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε το κόστος των λιπασμάτων, τις αερομεταφορές, ακόμη και τις έμμεσες επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης, λέγοντας ότι πρόκειται για παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρόσθεσε ότι το Eurogroup έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε όλα αυτά τα ζητήματα.

Όπως σημείωσε, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με έμφαση αφενός στην ανθεκτικότητα και αφετέρου στην ανάπτυξη, είναι το βασικό μήνυμα που βρίσκεται μπροστά στο Eurogroup.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποιες παρεμβάσεις συζητούνται για την αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας και αν υπάρχει συζήτηση για αναστολή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ή για σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική είχε ήδη προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση πριν ακόμη εκδηλωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όπως εξήγησε, τα βασικά θέματα που είχαν τεθεί ήταν η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, όπως θα έπρεπε. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συζήτησης.

Πρόσθεσε ότι, ταυτόχρονα, εκδηλώνεται μια κρίση στη Μέση Ανατολή, κάτι που σημαίνει ότι η Ευρώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ίδια στιγμή τόσο τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης όσο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ατζέντα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των οικονομικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι η συζήτηση παραμένει ανοιχτή και ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Όπως είπε, υπάρχει ένα σύνολο εργαλείων που είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν, η «εργαλειοθήκη» του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει η κατάσταση σε εκείνο το σημείο, ενώ υπογράμμισε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Πρόσθεσε επίσης ότι αυτή η εργαλειοθήκη πρέπει να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί.

Σε ερώτηση για το αν στη συνάντηση των G7 υπήρξε συναίνεση ως προς την απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι θα δημοσιευθεί σχετικό ανακοινωθέν από τους G7.

Όπως ανέφερε, υπάρχει ένα κοινό πνεύμα ως προς το πώς πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Πρόσθεσε ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση της ανάγκης να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και ότι απαιτείται συντονισμένη και συγκροτημένη δράση, κάτι που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί και στο ανακοινωθέν.