Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσουν το πρώτο θέμα της αυριανής συνεδρίασης του Eurogroup, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την εκτίμησή της για την τρέχουσα κατάσταση και να προχωρήσει σε μια πρώτη ανάλυση πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας. Θα δώσει, όπως αναφέρεται, «περισσότερο συμβουλευτικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό εθνικών μέτρων στήριξης, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο». Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι «η συζήτηση αναμένεται αρκετά έντονη».

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος θα ενημερώσει τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και τις πιθανές πολιτικές αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, τα μέτρα που είχαν ληφθεί το 2022 «είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αλλά πλέον δεν υπάρχει ο ίδιος δημοσιονομικός χώρος». Αυτό, πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει νέα παρέμβαση, «αλλά πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου, οι οποίες έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε Ευρωπαίος αξιωματούχος, οι μελλοντικές εκτιμήσεις παραμένουν αβέβαιες, καθώς «το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης».