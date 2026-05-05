Μεγάλο έλλειμμα στα μικρά και φθηνά ακίνητα, παρά την αυξανομένη ζήτηση, παρουσιάζει η αγορά ακινήτων. Οι υψηλές τιμές και το αυξημένο λειτουργικό ενός ακινήτου στρέφουν τους Ελληνες στην αναζήτηση λιγότερων τετραγωνικών αλλά και φθηνότερων καθώς το διαθέσιμο εισόδημά τους είναι περιορισμένο τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση.

Στην αγορά κατοικίας, σύμφωνα με στοιχεία της Unico, όσο πιο μικρή είναι η επιφάνεια ενός ακινήτου τόσο μεγαλύτερη είναι η έλλειψη στην αγορά. Στην Αττική, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνεται έλλειψη ακινήτων σε αυτά που οι αγοραστές θεωρούν ως πιο «προσιτά», δηλαδή αξίας έως 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αναζητήσεις των υποψήφιων αγοραστών, το 18% ψάχνει ακίνητα έως 80 τ.μ., το 53% 80-120 τ.μ., το 25% άνω των 120 τ.μ. Οσο για τα διαθέσιμα κεφάλαια, το 30% διαθέτει έως 100.000 ευρώ, το 22% 100.000-150.000 ευρώ, το 17% 150.000-200.000 ευρώ, το 12% 200.000-300.000 ευρώ, το 6% 300.000-400.000 ευρώ και το 4% άνω των 400.000 ευρώ.

Η έρευνα αναφέρει πως στην Αττική υπάρχει μεγάλη έλλειψη ακινήτων με μικρές επιφάνειες και τιμές κάτω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα, όσο αυξάνεται η ζητούμενη τιμή, τόσο μειώνεται το έλλειμμα ακινήτων στην αγορά, που όμως σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να υφίσταται μέχρι το ψυχολογικό όριο των 200.000 ευρώ, καθώς επτά στους δέκα δηλώνουν ότι αναζητούν ακίνητο με αξία ως 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα τα στοιχεία δείχνουν πως οι περισσότεροι αγοραστές αναζητούν ακίνητα με τα περισσότερα μέτρα επιφάνειας στις χαμηλότερες τιμές.

Το πλαφόν

Ειδικότερα, το 52% αναζητεί ακίνητα επιφάνειας 80-120 τετραγωνικών, ενώ ένας στους τέσσερις ψάχνει κάποιο ακίνητο ακόμη μεγαλύτερης επιφάνειας. Και στην αναζήτηση των ακινήτων αυτών όμως το πλαφόν που βάζουν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι (67%) δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες που νιώθουν οι αγοραστές ακινήτων ότι πρέπει να καλύψουν και την οικονομική τους δυνατότητα για να το πετύχουν.

Αναφορικά με την ενοικίαση, έρευνα της Remax δείχνει ανάλογη εικόνα σε σχέση με τη ζήτηση το 2025, αφού σε πανελλαδικό επίπεδο το 44,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ., το 30,1% κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ. και μόλις το 3,3% κατοικίες άνω των 151 τ.μ.

Στην Αττική, οι περισσότερες κατοικίες που ενοικιάστηκαν ήταν κυρίως μικρού και μεσαίου εμβαδού (το 53,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 75 τ.μ.). Και στη Θεσσαλονίκη η ζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε κατοικίες μικρής επιφάνειας, με το 63,1% των μισθώσεων να αφορά ακίνητα έως 50 τ.μ. Οσο για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι μισθώσεις αφορούν κυρίως μικρά και μεσαία ακίνητα, με το 39,6% να επικεντρώνεται σε κατοικίες έως 50 τ.μ.