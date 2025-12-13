Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχει σύντομα την ευκαιρία να συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όπως σημείωσε, “η ειρήνη δεν απέχει πολύ”.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν έγιναν προς δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πούτιν. Το περιεχόμενο της συνομιλίας του δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί από το γραφείο του Τούρκου προέδρου.