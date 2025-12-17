Η Τουρκία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, μια κίνηση που θα μπορούσε να συμβάλει στην άρση ενός από τα σοβαρότερα εμπόδια στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και να ανοίξει τον δρόμο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Το θέμα, σύμφωνα με το Bloomberg, τέθηκε από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Ερντογάν έθεσε το ζήτημα των S-400 στον Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, μετά από αντίστοιχες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον προς την Τουρκία, προκειμένου να απομακρυνθεί από τη ρωσική στρατιωτική τεχνολογία. Το θέμα της κατοχής των πυραύλων S-400, καθώς και η επιθυμία της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, συζητήθηκαν και κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου, Τομ Μπάρακ, δήλωσε πρόσφατα ότι η τουρκική πλευρά βρίσκεται πιο κοντά στην εγκατάλειψη των S-400, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.