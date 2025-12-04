Η εικόνα που είδαμε στα δελτία ειδήσεων των καναλιών δεν παρέπεμπε σε εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου αλλά σε προεκλογική συγκέντρωση. Και μάλιστα συγκεκριμένου, γνώριμου κόμματος. Νιώσαμε σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω στο 2019! Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ενωμένος, δυνατός. Οσοι ανέβαιναν τα σκαλιά του Παλλάς ήταν υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα ή βουλευτές και στελέχη του κόμματός του. Στην οθόνη έπαιζε ένα βιντεοκλίπ με αισθητική και μήνυμα «ΠΑΣΟΚ του 1990» με τον Τσίπρα στη θέση του Ανδρέα.

Ο Ηγέτης ανάμεσα στον κόσμο, προσιτός και χαμογελαστός, λίγο μετά με το κοστούμι του ενώ προσέρχεται σε κρίσιμη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μέχρι και η διάδοχος της μικρής Αννούλας εμφανίζεται με ένα γαρίφαλο στο χέρι! Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια μεγάλη καμπάνια τον τελευταίο καιρό με διπλό στόχο: να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 2015 και για τη διακυβέρνησή του, αλλά και να πείσει ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για επιστροφή στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με νέες ιδέες και προτάσεις και με νέο κύκλο στελεχών (κυρίως τεχνοκρατών).

Η εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου (που έχει παρουσιαστεί βέβαια εδώ και μέρες με την ενορχηστρωμένη δημοσιότητα των διαρροών) δεν βοήθησε τον δεύτερο στόχο. Αυτό που μένει είναι η επιστροφή στο περιβάλλον των προηγούμενων εκλογών και η «επανίδρυση» του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν με άλλο όνομα. Τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός και το κάλεσμα στην κοινωνία για μια νέα αρχή εξουδετερώθηκαν από την εικόνα.

Ο Χάρης Γούλιος είναι επικοινωνιολόγος, διευθυντής Marketing της Alter Ego Media