Σε γεγονός με σαφές πολιτικό βάρος εξελίχθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο θέατρο «Παλλάς». Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και έδωσε ξεκάθαρη πολιτική χροιά, με τον πρώην πρωθυπουργό να επανεμφανίζεται δυναμικά στη δημόσια σφαίρα.

Από νωρίς το απόγευμα, η εικόνα στη Βουκουρεστίου ήταν ενδεικτική του ενδιαφέροντος: ουρές σχηματίζονταν ήδη από τις 16:30. Παρά το ότι οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει πως οι θέσεις είχαν εξαντληθεί, εκατοντάδες πολίτες συνέχισαν να συρρέουν, με αποτέλεσμα να ανοίξει το φουαγιέ για να φιλοξενήσει όσους κατέφθαναν όρθιοι.

Θερμή υποδοχή και πολιτικό στίγμα

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο «Παλλάς» λίγο μετά τις 19:20, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπέττυ Μπαζιάνα. Ευδιάθετος και χαμογελαστός, έγινε δεκτός με παρατεταμένο χειροκρότημα, ανταλλάσσοντας χειραψίες και χαιρετισμούς με πλήθος παρευρισκομένων.

Στην ομιλία του, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21:00, έστειλε μήνυμα επαναδραστηριοποίησης στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Υπερασπίστηκε την κυβερνητική πορεία της περιόδου 2015–2019 και άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ανάγκη «νέας μεταπολίτευσης». Η τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε από πολλούς ως προάγγελος διεργασιών για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Παρουσίες και φορτισμένες στιγμές

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε σχεδόν το σύνολο της πολιτικής «ανθρωπογεωγραφίας» της Αριστεράς. Μεταξύ άλλων, οι Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Πέτρος Κόκκαλης, Γιάννης Δραγασάκης, καθώς και η Έφη Αχτσιόγλου με τον Νίκο Παππά — πρόσωπα που αναφέρονται και στο βιβλίο.

Τη συζήτηση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος, ενώ για το βιβλίο μίλησαν οι Ιωάννα Λαλιώτου, Αντώνης Λιάκος, Ευγενία Φωτονιάτα και Γιώργος Χουλιαράκης, αναδεικνύοντας διαφορετικές όψεις της διαδρομής και των εμπειριών του συγγραφέα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τιμητική αναφορά στον Αλέκο Φλαμπουράρη. Στη μνήμη του αείμνηστου συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, οι διοργανωτές κράτησαν μια άδεια θέση με ένα λευκό τριαντάφυλλο.

