Την αίγλη που δημιούργησε το πλήθος επώνυμων αλλά και απλών πολιτών που παρέστησαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», διατάραξε η Ελένη Λουκά.

Η Ελένη Λουκά εμφανίστηκε έξω από το θέατρο ανάμεσα στο πλήθος και άρχισε να φωνάζει συνθήματα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. Η Ελένη Λουκά ακούγεται σε βίντεο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» να αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα «προδότη», επαναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, ότι «πούλησε τη Μακεδονία».

Τελικά, αστυνομικοί επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την ομαλότητα και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά.