Τις επόμενες κινήσεις του περιέγραψε από την σκηνή του Παλλάς ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας εμμέσως τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση παραμένει κυρίαρχη «μόνο και μόνο γιατί δεν έχει αντίπαλο». Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα προοδευτικό, αξιόπιστο εναλλακτικό σχέδιο, τονίζοντας την κοινωνική απογοήτευση και την απαξίωση των θεσμών.

Μίλησε για την «Ιθάκη» ως μήνυμα ιστορικής μνήμης και υπερηφάνειας για τα επιτεύγματα της δικής του κυβέρνησης, όπως η ρύθμιση του χρέους, η ανάκαμψη της οικονομίας, η προστασία των ασθενέστερων και η ανάπτυξη της εργασίας. Παράλληλα, έκανε αυτοκριτική και αναγνώρισε λάθη, διατηρώντας όμως την υπερηφάνεια για τη διαδρομή του.

Κατήγγειλε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, την αύξηση της φτώχειας, την κοινωνική ανισότητα, την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και τις επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη για δίκαιη ανάπτυξη με αναδιανομή πλούτου, στήριξη της νεολαίας, ενίσχυση παραγωγής, μεταποίησης και καινοτομίας, καθώς και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Επικαλούμενος την ανάγκη για «Αλλαγή», ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως «αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης», κάνοντας λόγο για Νέα Μεταπολίτευση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης από τη βάση, περιγράφοντας πως πρέπει «να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

«Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών. Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν», όπως ανέφερε.

Η «Ιθάκη», όπως είπε, είναι υπενθύμιση ότι «όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις δυσκολίες στον προορισμό μας, έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε».

Παρουσίαση «Ιθάκης»: Ποιοι έδωσαν το «παρών» – Οι ηχηρές απουσίες

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς, το «παρών» έδωσε σχεδόν όλη η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν όλη η ΚΟ της Νέας Αριστεράς. Ωστόσο, υπήρξαν και αρκετές ηχηρές απουσίες.

Ποιοι παρευρέθηκαν

Το «παρών» έδωσαν: Κώστας Ζαχαριάδης, Χρήστος Γιαννούλης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Νατάσα Γκαρά, Γιάννης Ραγκούσης, Βασίλης Κόκκαλης, Δώρα Αυγέρη, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Δημήτρης Μελίδης, Γιώργος Ψυχογιός, Συμεών Κεδίκογλου, Σπύρος Δανέλλης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Γιώργος Βασιλειάδης, Μίλτος Ζαμπάρας, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μαντζουράνης, Ανδρέας Νεφελούδης, Κώστας Γαβρόγλου, Αθηνά Λινού, Στέλιος Παππάς, Χρήστος Σπίρτζης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Μάριος Κάτσης, Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, Νίκος Μαρκάτος, Γιώργος Καραμέρος, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανώ Φωτίου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νίκος Μπίστης, Νίκος Παππάς, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Γιώργος Λιάνης, Πόπη Τσαπανίδου, Νάσος Ηλιόπουλος, Οζγκιούρ Φερχάτ, Γιώργος Σταθάκης, Γεώργιος Γαβρήλος, Λούκα Κατσέλη, Κώστας Ζουράρις, Μαρία Ρεπούση, Καλλιόπη Βέττα, Γιάννης Μουζάλας, Ρένα Δούρου, Στέργιος Καλπάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Διονύσης Τεμπονέρας.

Οι απουσίες

Ο Παύλος Πολάκης — ένας από τους πιο επικριτικούς προς την αφήγηση του βιβλίου — δεν φάνηκε στο «Παλλάς». Αν και έχει δημόσια αντιπαράθεση με τον Τσίπρα και απαντά στις αναφορές του βιβλίου με κατηγορίες για «ψέματα και ανακρίβειες».

Ηχηρή απουσία θεωρείται αυτή του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, επίσης «στόχος» στα γραπτά του Τσίπρα, δεν εμφανίστηκε σε ρεπορτάζ ως παρών. Αντιθέτως, έχει ήδη απαντήσει δημόσια για τα όσα του καταλογούνται από το βιβλίο, χαρακτηρίζοντάς το «αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο».

Μάλιστα, και η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απουσίασε από την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, απουσίασε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε το παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης».

Αλέξης Τσίπρας: Υπέγραψε το βιβλίο στον πρώτο αναγνώστη που το αγόρασε – Η αφιέρωσή του

«Στον πρώτο αγοραστή της Ιθάκης, Μιχάλη, με πολλή αγάπη». Αυτή είναι η αφιέρωση που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στον Μιχάλη, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τα Τρίκαλα στην Αθήνα και ήταν ο πρώτος που αγόρασε την Ιθάκη. Ερωτηθείς αν του είπε κάτι ο κ. Τσίπρας, είπε ότι προσπάθησε να του το χαρίσει «επειδή πήγε καλά, για να του φέρει γούρι», αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν δέχθηκε. «Πιστεύω ο Αλέξης ήθελε να μιλήσει για την επιστροφή του (με το βιβλίο), πανηγυρίζουμε» σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης είχε έρθει στην Αθήνα από τα Τρίκαλα κατά την κυκλοφορία του βιβλίου και είχε αναφέρει:

«Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη. […] Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, είχε εκφράσει την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω».

Σχολιάζοντας τους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, είχε τονίσει ότι «αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχανε και να ξανακυβερνήσουνε την Ελλάδα».

