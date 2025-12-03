Στις 19:00 ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη» στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5). Οι πόρτες αναμένεται να ανοίξουν στις 18:00. Ήδη έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος έξω από το θέατρο περιμένοντας να μπει μέσα.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου Gutenberg, η εκδήλωση της Τετάρτης θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο σκέλος, θα συζητήσουν για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου οι:

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός θα πάρει την σκυτάλη για μια πολιτική ομιλία.

Τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ, Μυρτώ Λιαλιούτη, τα μάτια όλων είναι στραμμένα το απόγευμα στο «Παλλάς»: στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης», η οποία έχει προκαλέσει συζητήσεις ήδη από την μέρα που κυκλοφόρησε, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει μια νέα περίοδο πολιτικών παρεμβάσεων. Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί στην ουσία μόνο την αφορμή.

Σε αυτή, η «Ιθάκη» θα λειτουργήσει αντιπαραθετικά με την κυβερνητική πολιτική -δηλαδή, αντί ο Τσίπρας να επιχειρήσει να απαντήσει στις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν για το περιεχόμενό της, αναμένεται να τονίσει πως το ίδιο το βιβλίο υπερασπίζεται και τον εαυτό του, αλλά και την «αλήθεια» -όπως περιγράφει ο ίδιος την δική του μαρτυρία. Αντιθέτως, σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσίπρας θα περιγράψει την «Ιθάκη» ως ένα μήνυμα πως «δεν θα εγκαταλείψει αμαχητί την διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης», πως «η Ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές».

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου από τον Alpha TV και Αντώνης Αντζολέτος από «Σκάϊ» και «Καθημερινή».

Το περιεχόμενο του βιβλίου

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο: Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό, με δυο λόγια, αφήγημα, στα 11+1 κεφάλαια του οποίου ο αναγνώστης θα αντικρίσει την αλήθεια, τεκμηριωμένη με ντοκουμέντα, πρακτικά συνεδριάσεων και δραματικούς διαλόγους με όλους τους ηγέτες της εποχής και θα κατανοήσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του Αλέξη Τσίπρα τότε, αλλά και την κριτική ματιά του σήμερα, για την περίοδο εκείνη. Επιπλέον, θα μοιραστεί τις αξίες, τις διαδρομές και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και την πορεία της χώρας. Θα βρει απαντήσεις στα πώς και τα γιατί, έξω από την παραμόρφωση που έχει υποστεί η αλήθεια από την προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων.

Θα βρει επίσης απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους καταναγκασμούς της χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του.

Τέλος, και το πιο σημαντικό ίσως για τον πολίτη του σήμερα που στρέφει τη ματιά του στο μέλλον, η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον. Κάθε γεγονός, κάθε αποκάλυψη, κάθε κριτική και αυτοκριτική εκτίμηση δεν αντιμετωπίζεται από τον συγγραφέα ως αντικείμενο αρχειοθέτησης για το χτες, αλλά ως αντικείμενο προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Ως ευκαιρία να στοχαστεί ο ίδιος, αλλά και όσοι ακόμα επιμένουν στο όραμα μιας δίκαιης Ελλάδας, όχι απλώς στο «τι κάναμε», αλλά στο τι «να κάνουμε». Ως ένα έργο που θέλει και έρχεται να προσθέσει την ενέργεια του χτες στον κινητήρα του σήμερα.