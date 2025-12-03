Τα μάτια όλων είναι στραμμένα το απόγευμα στο «Παλλάς»: στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης», η οποία έχει προκαλέσει συζητήσεις ήδη από την μέρα που κυκλοφόρησε, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει μια νέα περίοδο πολιτικών παρεμβάσεων. Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί στην ουσία μόνο την αφορμή. Ο πρώην πρωθυπουργός, αρχής γενομένης από την Αθήνα, θα αφήσει να αναφερθούν στο αποτύπωμα του βιβλίου τέσσερις επιστήμονες, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάτες του στο Ινστιτούτο -η ιστορικός Ιωάννα Λαλιώτου, ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος, ο πρώην υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης και η συντονίστρια της επιστημονικής επιτροπής του ΙΑΤ, Ευγενία Φωτονιάτα, θα συζητήσουν για την «Ιθάκη» στο πρώτο μέρος, ενώ αργότερα ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός θα πάρει την σκυτάλη για μια πολιτική ομιλία.

Σε αυτή, η «Ιθάκη» θα λειτουργήσει αντιπαραθετικά με την κυβερνητική πολιτική -δηλαδή, αντί ο Τσίπρας να επιχειρήσει να απαντήσει στις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν για το περιεχόμενό της, αναμένεται να τονίσει πως το ίδιο το βιβλίο υπερασπίζεται και τον εαυτό του, αλλά και την «αλήθεια» -όπως περιγράφει ο ίδιος την δική του μαρτυρία. Αντιθέτως, σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσίπρας θα περιγράψει την «Ιθάκη» ως ένα μήνυμα πως «δεν θα εγκαταλείψει αμαχητί την διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης», πως «η Ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές».

Στην πραγματικότητα, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να αξιοποιήσει το αφήγημα της «Ιθάκης»: στην ενότητα «Τι μας έδωσε το ταξίδι», ο Τσίπρας κάνει έναν απολογισμό των πεπραγμένων της διακυβέρνησης 2015-2029, διαπιστώνοντας πως η Ελλάδα ανέβηκε «λίγο ψηλότερα», σε οικονομικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο –αποκαλεί την χώρα «ηγέτιδα στα Βαλκάνια», «πυλώνα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο» και «σύμβολο δημοκρατικών αξιών».

Αυτή την εκδοχή ενός θετικού απολογισμού για την διακυβέρνησή του ο Τσίπρας αναμένεται να συγκρίνει με την σημερινή κατάσταση, επιχειρώντας κατά μέτωπο επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία, μιλώντας για παλιές πρακτικές που «μας έριξαν στα βράχια» και τώρα επαναλαμβάνονται, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να επιτεθεί σε όσους «οδήγησαν την χώρα στα μνημόνια, την χρεοκόπησαν και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών», χρησιμοποιώντας ξανά τις εκφράσεις «Γερούν, γερά» και «Βάστα Σόιμπλε» για να μιλήσει για τους πολιτικούς του αντιπάλους -«βούλιαξαν τότε στην ντροπή και τώρα μας ζητούν τον λόγο».

Παράλληλα, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες off-shore» και να μιλήσει για την «επιτακτική ανάγκη» να «προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα», στο πλαίσιο της ριζικής αναδιάταξης που χρειάζεται για να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Η εκ νέου πολιτική του ενεργοποίηση, αν και ενδεχομένως θα υπονοηθεί, δεν θα αναγγελθεί, τουλάχιστον ακόμη.