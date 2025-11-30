Ο Θανάσης Λάλας μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αναφερόμενος τόσο στην προσωπική του πορεία όσο και σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της επικαιρότητας.

«Δεν ένιωσα ποτέ το όνομά μου να με βαραίνει στις επιλογές μου», δήλωσε ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, επισημαίνοντας ότι μπορεί να έχει «μέτριο μυαλό», αλλά διαθέτει όραμα.

Όπως είπε, «είναι σημαντικό να διαλέγεις σημαντικούς συνεργάτες, αλλά σημαντικότερο είναι το όραμα που έχεις για το πρότζεκτ». Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι συστρατεύονται γύρω από ένα κοινό όραμα μπορούν να εξελιχθούν, ακόμη κι αν ξεκινούν μέτριοι.

Αναφορές σε Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη

Σχολιάζοντας την πορεία του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του, ο Θανάσης Λάλας σημείωσε: «Αυτό που συνέβη με τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του ήταν ότι ήταν από διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές εντυπώσεις ο καθένας. Υπήρχε μία κόλλα που λεγόταν Τσίπρας και, όταν χάθηκε όλο αυτό, το πράγμα άρχισε να διαλύεται».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη», τόνισε ότι αποτελεί μια προσπάθεια προσωπικού ξεκαθαρίσματος του Αλέξη Τσίπρα. «Το θυμικό του και όλο αυτό που κουβαλάει η εξουσία είναι πάντα σε μία σύγκρουση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θέλει να το βγάλει από πάνω του», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε πως «δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική», υπογραμμίζοντας ότι η εξουσία «δημιουργεί ανθρώπους φοβικούς». Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε: «Είναι μέσα στην εξουσία και έχει χάσει την ακοή και την όρασή του. Είναι μακριά από τον κόσμο».

Τοποθέτηση για τα Τέμπη και τη Δικαιοσύνη

Ο Θανάσης Λάλας αναφέρθηκε και στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, λέγοντας: «Τα Τέμπη ήταν δυστύχημα που κατέληξε να είναι έγκλημα. Βλέπουμε από πίσω εγκληματικές παραλείψεις, πράγματα που δεν έγιναν, γιατί τα έφαγαν». Εξέφρασε την άποψη ότι οι αντιδράσεις των υπευθύνων δείχνουν φόβο απώλειας της εξουσίας.

Συμπλήρωσε πως «δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη», καθώς, όπως είπε, «έχουν εξαφανιστεί όλα».

Για την τηλεόραση και την Άννα Βίσση

Μιλώντας για την τηλεόραση, αποκάλυψε ότι δεν παρακολουθεί, καθώς «δεν έχει ενδιαφέρον». «Ευτυχώς που υπάρχουν και οι σατιρικές εκπομπές. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν με σανό», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην Άννα Βίσση, δήλωσε: «Είναι σπουδαία στο είδος της, όμως δεν είναι Θεοδωράκης, δεν είναι Χατζιδάκις, δεν είναι Κάλας. Η Βίσση είναι Βίσση, είναι κάτι στο είδος της».

Τέλος, αποκάλυψε πως θα ήθελε τα βιβλία του να μοιράζονται και να διδάσκονται στα σχολεία, καθώς θεωρεί ότι μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης στους μαθητές.