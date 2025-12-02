Λίγες ώρες έμειναν για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το απόγευμα, για την επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης», με την οποία πολλοί εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του, σηματοδοτώντας τη δημιουργία ενός πολιτικού σχηματισμού και ανακατεύοντας ακόμη περισσότερο την τράπουλα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο Φάμελλος

«Μετά το βιβλίο τι;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος χαρακτήρισε την «Ιθάκη» ένα πολύ σημαντικό βιβλίο.

«Κάνει κριτική και αυτοκριτική. Το θέμα είναι μετά από αυτά τα συμπεράσματα, τι κάνουμε τώρα;».

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Γιάννης Βαρουφάκης, στον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική μέσα από την «Ιθάκη».

«Πασχίζει να μείνει στην ιστορία ως σύγχρονος Οδυσσέας. Αλλά τελικά θα μείνει στην ιστορία ως Μελάνθιος».

Ο Σταύρος Θεοδωράκης περιέγραψε χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του τα πρώτα λόγια που του είπαν Παππάς και Λαφαζάνης μετά τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πάνο Καμμένο το 2015.

«Μόλις με είδανε, έρχεται προς το μέρος μου ο Παππάς και ο Λαφαζάνης και μου λένε ”Σταύρο μου είμαστε κυβέρνηση με τον Καμμένο”. Του λέω ”εμένα τι μου το λες” με αυτή τη χαρά. Συνεργάτης στενός του Τσίπρα μέχρι σήμερα που μου έκανε αυτή την κίνηση που θα σας κάνω».

Κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ…

Η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και ο κατακερματισμός στην Κεντροαριστερά, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι ώρας τουλάχιστον διάθεση μετεκλογικών συνεργασιών, προβληματίζει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εκτιμούν ότι οι διαδικασίες πρέπει να επισπευστούν.

«Θα αναζητούν αυτά που τους χωρίζουν ή αυτά που τους ενώνουν; Το ΠΑΣΟΚ θα μεταφράζει την αυτόνομη πορεία του ως απομονωτισμό ή θα γίνει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη με ανοίγματα και συμμαχίες;», είπε το μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Μαργαρίτης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι κεφάλαιο. Πιστεύω πως η πρωτοβουλία του μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μία νέα αλλαγή», είπε το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Στο κάδρο οι συνεργασίες

Οι συνεργασίες έχουν μπει για τα καλά στο κάδρο της πολιτικής σκηνής, καθώς οι δημοσκοπήσεις μέχρι ώρας δείχνουν την Νέα Δημοκρατία μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία του, με τον Πέτρο Παππά να παίρνει πίσω τα καλά λόγια που είπε για την εργατικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη, ώστε να μην εκληφθεί ότι… κάτι ψήνεται.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε», είπε αρχικά στη συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, δεχόμενος το ευχαριστώ από τον Υπουργό Υγείας, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να τα γυρίζει στη συνέχεια.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση».

Από το Λονδίνο χθες ο πρωθυπουργός επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με την Νέα Δημοκρατία να διεκδικεί την αυτοδυναμία.

</p><p> encrypted-media; gyroscope;