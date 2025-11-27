O Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μία εβδομάδα στο θέατρο Παλλάς. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να προαναγγείλει την εκδήλωση με ένα χιουμοριστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης, τους οποίους ευχαρίστησε για τα «καλά τους λόγια», όπως ανέφερε.

Στο νέο του βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αξιοποιεί το λάθος του κυβερνητικού εκπροσώπου που αναφέρθηκε σε «700 λέξεις» αντί για σελίδες της «Ιθάκης», για να στείλει το μήνυμα ότι «έρχεται». Η ανάρτηση προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να τη σχολιάζουν ως σατιρική απάντηση στις πολιτικές του αντιπαραθέσεις.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το βιβλίο του με μια καθαρά πολιτική ομιλία, ανοίγοντας τα χαρτιά του για το επόμενο βήμα του μετά την Ιθάκη. Η εκδήλωση στο Παλλάς θεωρείται κομβική για την πολιτική του επανεμφάνιση.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός δέχεται «γαλάζια» πυρά, καθώς στο βιβλίο του φέρεται να μπερδεύει τη Λετονία με την Εσθονία. Ωστόσο, και η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων, καθώς δεν φάνηκε να γνωρίζει το Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας.

Κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα άσκησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή το διάλογο που περιγράφει στο βιβλίο σχετικά με τη Φώφη Γεννηματά τη βραδιά των εκλογών, για το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης ευρείας αποδοχής με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ. «Είναι σοβαρά και ηθικά αυτά τα πράγματα; Τι θέλει να πει ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Αφού από την πρώτη στιγμή αγκαλιά ήτανε μαζί στο Ζάππειο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Συζητήσεις για συνεργασίες και πολιτικές εξελίξεις

Στη σκιά της «Ιθάκης» και των φημών για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι Χάρης Δούκας, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχαν σε κοινή εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή, τάσσοντας υπέρ των πολιτικών συνεργασιών.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις στην κοινωνία, στην πολιτική και στο κοινοβούλιο έχουν ιστορική ευθύνη να ενώσουν την κοινωνία, διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα», δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

«Με στόχο να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο με κυβερνητική διέξοδο», πρόσθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ να δώσει μία απάντηση – μπορεί να είναι εταίρος της ΝΔ;»

Αντιδράσεις από τον Τάιλερ Μακμπεθ και τον Στέφανο Κασσελάκη

Αντιδράσεις προκάλεσε η «Ιθάκη» και στον σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπεθ, ο οποίος δήλωσε: «Είναι κόκκινη κάρτα για εμένα από την άποψη ότι δεν έχει καμία δουλειά το όνομά μου να βρίσκεται σε αυτό το βιβλίο».

Ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο One, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση συνεργασίας, εφόσον το κόμμα του εισέλθει στη Βουλή, τονίζοντας ότι σέβεται την ετυμηγορία του εκλογικού σώματος.