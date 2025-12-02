Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σταύρου Θεοδωράκη χθες ξεκίνησε με μια σκωπτική ερώτηση από τον εκδότη του Μεταίχμιου, Νώντα Παπαγεωργίου, στην κατάμεστη αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου: «Σταύρο, ήρθες από τις σκάλες ή από το ασανσέρ;». Το ερώτημα παρέπεμπε στο απόσπασμα ενός άλλου βιβλίου. Της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί όπου ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει πως κατά τις διαβουλεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης τον Γενάρη του 2015 ο Σταύρος Θεοδωράκης, τότε πρόεδρος του Ποταμιού, πέρασε τις πόρτες της Κουμουνδούρου και ανέβηκε από τις σκάλες για το γραφείο Τσίπρα. Η συνάντηση του Σταύρου στις σκάλες με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ήταν αρκετή – λέει η «Ιθάκη» – για να μην προχωρήσει η κουβέντα. Είχε προλάβει ο Πάνος Καμμένος να συμφωνήσει ως εταίρος, είχε πει ο Λαφαζάνης στον Θεοδωράκη.

«Ημασταν διαφορετικά καράβια»

Για το γεγονός στις σκάλες ο Θεοδωράκης ρωτήθηκε επίμονα. Και αποκάλυψε πως κατ’ αρχάς είχε ξεκαθαρίσει ήδη πριν από τις εκλογές του Γενάρη του 2015 πως δεν θα συμπορευόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ημασταν διαφορετικά καράβια. Εμείς πηγαίναμε δυτικά. Αυτοί, δεν ξέρω. Οταν έφτασα στην Κουμουνδούρου, ήξερα πως υπήρχε ήδη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ανέβηκα από ασανσέρ και για λίγο από σκάλα. Εκεί συνάντησα τους Λαφαζάνη και Παππά που μου ανακοίνωσαν πως τα ‘χαν βρει με τον Καμμένο», είπε ο Θεοδωράκης. Συμπληρώνοντας πως ένας ευρωπαϊστής συνεργάτης του Τσίπρα του έκανε νόημα με τα χέρια πως «έχουν τρελαθεί».

«Σαν οι συνεργασίες να είναι θέμα ανελκυστήρα», είπε στην παρουσίαση η Αντιγόνη Λυμπεράκη. «Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τοξικό μίσος κατά του φιλελεύθερου Ποταμιού», συμπλήρωσε η ίδια.

«14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας»

Τυπικά χθες ήταν η παρουσίαση του βιβλίου «14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» (εκδ. Μεταίχμιο) των Σταύρου Θεοδωράκη και Αρη Βουρβούλια στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Στο πάνελ ήταν οι δημοσιογράφοι Σοφία Γιαννακά, Αθηναΐς Νέγκα και η καθηγήτρια Οικονομικών του Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην βουλευτής με το Ποτάμι, Αντιγόνη Λυμπεράκη. Πρακτικά ήταν μια ευκαιρία συζήτησης με κριτική στη νεότερη ελληνική καχεξία, όπως την επανέλαβε η Σοφία Γιαννακά. Ή και με βολές σε άβολες αλήθειες του σήμερα. Οπως γιατί, ενώ έχουμε πολλούς δικαστές και νομικούς, έχουμε και την πιο αργή απονομή δικαιοσύνης. Μια συζήτηση και για τον απολογισμό του Ποταμιού – από ερωτήσεις που πυροδοτήθηκαν από το κοινό. Ακόμη πιο ειδικά και επειδή το εκδοτικό αυτό γεγονός συμπίπτει με την «Ιθάκη» του Τσίπρα, ο Θεοδωράκης ρωτήθηκε στον αύλειο χώρο από ΜΜΕ γι’ αυτό. Αποσαφήνισε πως δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Πως πολλά βιβλία κυκλοφορούν τον Δεκέμβριο παραδοσιακά.

Για την «Ιθάκη» είπε πως περίμενε περισσότερη αυτοκριτική από τον Τσίπρα. Του έκανε δε εντύπωση πως πράγματα που οι αντίπαλοι του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για υπουργούς του, τώρα τα λέει ο Τσίπρας. Οσον αφορά τη θέση της τσιπρικής «Ιθάκης» πως στις διεργασίες του καλοκαιριού του 2016 με θέμα την ψήφιση της απλής αναλογικής ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι δεν έδωσαν συναίνεση, ο Θεοδωράκης – επίσης ατύπως χθες και όχι από το πάνελ της βραδιάς – είπε πως πάγια θέση δική του ήταν το γερμανικό μοντέλο. Στη βραδιά παρέστησαν ανάμεσα σε άλλους οι Σπύρος Λυκούδης, Μαρία Χούκλη, Γιώργος Μαυρογορδάτος, Νίκος Περάκης, Θοδωρής Κατσαφάδος, Θωμάς Γεράκης, Λάκης Γαβαλάς, Χρήστος Χωμενίδης και Ιάσων Πιπίνης.