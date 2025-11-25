Σε ανακοίνωση του ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αναφέρει ότι 33.000 αντίτυπα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», έχουν ήδη πουληθεί.

«Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1 -2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας». ααναφέρει στην ανακοίνωση του ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.

Οι πρώτες αντιδτάσεις από Βαρουφάκη και Παππά

Ο Γιάνης Βαρουφάκης σήκωσε το γάντι. Εμφανιζόταν στο βιβλίο ως ο δυσαρεστημένος, χολωμένος, υπουργός που δεν του άρεσε που του πήραν το υπουργείο και που πρότεινε να γίνουν πληρωμές με κουπόνια.

«Αυτό ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Το να το χαρακτηρίζει κουπόνια, είναι αυτοεξευτελισμός για τον κ. Τσίπρα».

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκήρυξε τον Νίκο Παππά. Ο ίδιος ο Νίκος Παππάς, στα όσα του καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε πως δηλώνει περήφανος για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

«Ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος δεν αμφισβητήθηκε. Υπήρχαν πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Διέρρευσε μία φωτογραφία με ράντζα. Δεν την χρειαζόταν κανένας. Δηλώνω περήφανος γι’ αυτόν τον διαγωνισμό».

Ο διεθνής Τύπος για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα

Τα σχόλια δεν περιορίζονται εντός της Ελλάδας. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde φιλοξενεί ρεπορτάζ και γράφει στον τίτλο «Με το βιβλίο του “Ιθάκη” ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προετοιμάζει την επιστροφή του».

To Politico εστιάζει στην αναφορά του κ. Τσίπρα ότι όλοι απεχθάνονταν τον Βαρουφάκη, ενώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έδωσε τη δική του απάντηση.

«Έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Όταν μάλιστα με το βιβλίο αυτό ανοίγεις μέτωπα σε όλους σχεδόν τους συνεργάτες σου, η αποτυχία είναι οικτρή».

Απάντηση πήρε και η αναφορά για το «δαχτυλίδι» στην Έφη Αχτσιόλγου, που δεν το δέχτηκε, αλλά και τον Αλέξη Χαρίτση που και εκείνος αρνήθηκε.

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει το επόμενο βήμα το οποίο είναι παρουσίασει του βιβλίου στις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς