Την Τετάρτη (3/12) στο Θέατρο Παλλάς θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» από τις εκδόσεις Gutenberg.

Όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος, ομιλητές θα είναι οι: Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Την παρουσίαση και τον συντονισμό θα κάνουν η Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος Alpha TV και ο Αντώνης Αντζολέτος, δημοσιογράφος ΣΚΑΪ και Η Καθημερινή.

Ώρα προσέλευσης: 18:30

Ώρα έναρξης: 19:00

Διαβάστε ακόμη: