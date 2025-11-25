Έντονη ήταν η αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέα Τσούνη, μετά τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη», σχετικά με τον διάλογο που υποστηρίζει ότι είχε με την τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός, μετά τη νίκη του στις εκλογές, η Φώφη Γεννηματά τον συνεχάρη τηλεφωνικά και εκείνος της εξέφρασε την πρόθεσή του να συγκροτήσει κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, προτείνοντάς της να συζητήσουν τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρει, εκείνη αρνήθηκε, καθώς δεν ήθελε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ.

Ο Ανδρέας Τσούνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα προς τη Φώφη Γεννηματά. «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν θα γινόταν πρόταση

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβάται το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που φοβόταν ήταν ότι θα απορροφούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο.

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική. Και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή της βγήκε αληθινή όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα» κατέληξε ο κ. Τσούνης.