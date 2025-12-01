Κάθε ζευγάρι κεντροαριστερά μάτια αναμένεται να στραφεί την Τετάρτη στο Παλλάς, για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα έχει τη δική της σημασία – κυρίως, η ανταπόκριση που θα έχει το ανοιχτό κάλεσμα στους απλούς πολίτες που αναμένεται να εμφανιστούν. Oχι, προφανώς, απλώς για να ακούσουν τη συζήτηση για το βιβλίο, αλλά γιατί κι αυτοί περιμένουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα ρίξει κάποιο σήμα για τις προθέσεις του την επόμενη μέρα. Οι πιο επίσημες παρουσίες, δε, θα αποτελέσουν έναν πρώτο οδηγό για το ποιοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ένα νέο πολιτικό κάλεσμα – αν, βέβαια, αυτό το κάλεσμα τους αφορά και τους περιλαμβάνει με τον τρόπο που ενδεχομένως προσδοκούν.

Η παρουσίαση της Τετάρτης (και κυρίως η ομιλία του Τσίπρα) αναμένεται όντως να δώσει μια πρώτη γεύση του στόχου του πρώην πρωθυπουργού, που δεν φαίνεται διατεθειμένος μόνο να απαντήσει στα όσα έχουν συζητηθεί από τη στιγμή που το βιβλίο του έφτασε στα βιβλιοπωλεία (και στην κριτική που του άσκησαν αντίπαλοι, πρώην και νυν σύντροφοι), αλλά να περιγράψει και μια επόμενη μέρα. Από πολιτική άποψη, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί σύμφωνα με όσα ως τώρα λένε μέχρι και σήμερα από την Αμαλίας, η παρουσίαση αυτή δεν θα αποτελέσει το σημείο αναγγελίας ενός νέου πολιτικού φορέα. Το πρώτο στοίχημα, επομένως, είναι να γεμίσει η (μεγάλη) αίθουσα, γεγονός που με κάποιον τρόπο θα δείχνει πως υπάρχει κοινό που, με κάποιον τρόπο, περιμένει την επιστροφή Τσίπρα.

Το δεύτερο είναι με ποιους θα γεμίσει: αν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει όντως στόχο στην πορεία να φτιάξει κάτι καινούργιο, που δεν θα έχει δεσμούς με τα σημερινά υφιστάμενα κόμματα, τότε τα πρόσωπα που θα δώσουν το «παρών» και τα οποία δεν αποτελούσαν οργανικό κομμάτι του ενιαίου, κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, πάντως, και λόγω ενός άτυπου «απαγορευτικού» που έχει μπει, δεν φαίνεται πως θα υπάρξουν σημαίνουσες παρουσίες – δύο εκ των οποίων το όνομα έχει ακουστεί, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Χάρης Δούκας, έχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δείξει πως δεν θέλουν να στείλουν το «λάθος μήνυμα» και δεν θα είναι παρόντες στην παρουσίαση. Επίσημες προσκλήσεις, άλλωστε, δεν έχουν σταλεί.

ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

Για τους πρώην συνοδοιπόρους του Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, η ανθρωπογεωγραφία των παρόντων θα έχει το δικό της ενδιαφέρον – η μετριοπαθής στάση, για παράδειγμα, με την οποία ο Αλέξης Χαρίτσης και (κυρίως) η Εφη Αχτσιόγλου αντιμετώπισαν τις αποκαλύψεις που τους αφορούσαν δείχνει πως αυτή η πλευρά της ΝΕΑΡ έχει διάθεση συζήτησης με την Αμαλίας. «Αυτό που μου έλειψε από το βιβλίο είναι η πολιτική ερμηνεία τού γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη εκλογική συντριβή και κυρίως γιατί χάσαμε τις λαϊκές και εργατικές περιοχές, όχι στις δεύτερες εκλογές του 2015 αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου, όχι το 2019 μετά τη διακυβέρνηση, αλλά το 2023», ανέφερε στο κυριακάτικο σημείωμά του ο Χαρίτσης. «Χρειάζεται μια πιο ουσιαστική ανάλυση: χάσαμε γιατί εμφανιζόμασταν ως το μετριοπαθές κόμμα που δεν θα φοβίσει κανέναν. Χωρίς ξεκάθαρο στίγμα και σαφή στρατηγική. Κι αυτή μας την πορεία την πληρώσαμε», επεσήμανε – παρόμοια άποψη διατύπωσε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος, όπως και ο Χαρίτσης, υπερασπίζεται τους χειρισμούς του 2015, αλλά διαφωνεί (toc.gr) με τη μη ψήφιση του Σταύρου Δήμα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έφερε την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμφανίσεις έχουν εξίσου ενδιαφέρον – δείχνουν προθέσεις των στελεχών, ωστόσο, όχι και τις προθέσεις του ίδιου του Τσίπρα. Γι’ αυτό και, παράλληλα, οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κινούνται σε ένα πεδίο συνεννόησης ανεξαρτήτως των κινήσεων Τσίπρα, εκτιμώντας πως όσο πιο «ψημένη» είναι η μεταξύ τους συνεννόηση, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τον Τσίπρα να την αγνοήσει.