Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε προσωπική πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», που θα γίνει στο Θέατρο Παλλάς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, μέσα από ανάρτηση στα social media. Ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει σε όσους προδίκαζαν το βιβλίο του, το οποίο από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του πούλησε 33.000 αντίτυπα.

Στην ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια, εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου.»

Παράλληλα, συνοδεύει το μήνυμα με ένα βίντεο που περιλαμβάνει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν ασκήσει κριτική στο πρόσωπό του.

Η πρόσκληση ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της εκδήλωσης:

«Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς στις 19:00. Είσοδος ελεύθερη. #Ιθακη».