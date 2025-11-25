Ο Νίκος Παππάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του κόμματος, μιλώντας σε εκπομπή του ANT1.

Κάλεσε τα στελέχη σε ψυχραιμία, τονίζοντας ότι η συζήτηση για τις επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται με νηφαλιότητα και καθαρό πολιτικό λόγο.

Στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επανεξετάζει κρίσιμες αποφάσεις του 2015, σημειώνοντας: «Ο Τσίπρας επανατοποθετείται για την κρισιμότερη και πιο στρατηγική επιλογή: Ότι παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, διαπραγματεύτηκε απέναντι σε θεούς και δαίμονες, επέλεξε το δημοψήφισμα και προχώρησε στις εκλογές του Σεπτέμβρη».

Για το κεφάλαιο που αφορά τις τηλεοπτικές άδειες, ο Παππάς υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναλαμβάνει πλήρως την πολιτική ευθύνη, κάτι που – όπως είπε – κάνει και ο ίδιος για τις αποφάσεις που έλαβε ως αρμόδιος υπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει την ευθύνη και αυτό τον τιμά. Και παίρνω κι εγώ την ευθύνη, ως υπουργός του», υπενθυμίζοντας ότι η προσπάθεια ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου αποτελούσε κεντρική στρατηγική της τότε κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα μετά την κυκλοφορία της «Ιθάκης», επισήμανε ότι χρειάζεται ψυχραιμία και ουσιαστική πολιτική συζήτηση, μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όπως είπε, τα στελέχη πρέπει να προσεγγίσουν τις αναφορές και τις κρίσεις του πρώην πρωθυπουργού πολιτικά και να εστιάσουν στην επόμενη μέρα για την Κεντροαριστερά και την αντιπολίτευση.

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Νίκος Παππάς δώρισε στους παρουσιαστές το δικό του βιβλίο, τον πρόλογο του οποίου έχει γράψει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας: «Είναι ένας πρόλογος για τον οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων».