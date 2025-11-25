Με μια δόση ειρωνείας ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» (εκδόσεις Gutenberg), λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θα περιμένω να βγει η ταινία». Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και ήδη προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στην ΕΡΤ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και άλλοτε στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα ανέφερε ότι το βιβλίο παρουσιάζει «τη δική του εκδοχή της αλήθειας». Κατά τον ίδιο, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να ξαναγράψει τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας, όπως είπε, να μεταμφιέσει τις ευθύνες του.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 υποστήριξε πως το μεγαλύτερο «επίτευγμα» της Τρόικας ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας, καθώς «για δέκα χρόνια προσπαθεί να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια». Σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη, ο τότε πρωθυπουργός «τους τα είχε δώσει όλα και παρ’ όλα αυτά τον τιμωρούσαν».

Οι διαπραγματεύσεις του 2015 και το δημοψήφισμα

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του 2015, ο κ. Βαρουφάκης τόνισε ότι οι θεσμοί δεν αρκούνταν στην υπογραφή ενός νέου μνημονίου, αλλά «ήθελαν να τον εξευτελίσουν». Όπως σημείωσε, το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε «για να νομιμοποιήσει τη συνθηκολόγηση», ενώ ο κ. Τσίπρας «προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το “όχι” “ναι”».

Η αντιπαράθεση για το παράλληλο σύστημα πληρωμών

Ο πρώην υπουργός αντέδρασε έντονα και στη χρήση του όρου «κουπόνια» από τον κ. Τσίπρα για το παράλληλο σύστημα πληρωμών. «Είναι σαν να σου δίνουν Bentley και Ferrari και να ξινίζεις τα μούτρα», είπε, υποστηρίζοντας ότι παρόμοια συστήματα εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε άλλες χώρες.

Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε «εξευτελιστικό» το ότι ο πρώην πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως έμαθε για το σχέδιο στο τέλος του εξαμήνου. «Το να το βαφτίζεις “κουπόνια” είναι σαν να λες μια Tesla… πατίνι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σύστημα αυτό ήταν όρος για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών.

Αυτοκριτική και νέα αιχμή κατά του Τσίπρα

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 αναγνώρισε και δικά του λάθη, χαρακτηρίζοντας «επικοινωνιακή ανοησία» τη φωτογράφιση στο Paris Match. Ζήτησε μάλιστα εκ νέου δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγό του, Δανάη Στράτου.

Συνεχίζοντας την κριτική του, κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «πήρε τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος και την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων». Όπως είπε, «διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ζητά εμπιστοσύνη για ένα πρόγραμμα και ένα κόμμα που δεν υπάρχουν».

Η θέση του για το ευρώ και την οικονομία

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι επιδίωκε έξοδο από το ευρώ, ο κ. Βαρουφάκης υπενθύμισε πως ήδη από το 2011 είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί επιστροφή στη δραχμή. Ωστόσο, όπως είπε, «όπως κανένας σοβαρός υπουργός Άμυνας δεν θέλει πόλεμο αλλά προετοιμάζεται, έτσι κι εμείς έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι».

Κατέληξε λέγοντας πως ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι η έξοδος από το ευρώ, αλλά «η ερημοποίηση της χώρας μέσα στο ευρώ», συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με το «Κόσοβο», όπου «βγαίνουν ευρώ από τα ΑΤΜ αλλά δεν έχεις περιθώρια κίνησης».