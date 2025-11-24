Απάντηση στα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του βιβλίο έδωσε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, απαντώντας έτσι στις ευθείες βολές του πρώην πρωθυπουργού ότι υπήρξε θύμα εκβιασμού από τον κρητικό βουλευτή και πως είχε φθάσει ένα βήμα από να τον διαγράψει.

Σε ένα από τα κεφάλαια τουθ βιβλίου, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στα χρόνια πριν την συντριπτική ήττα των εκλογών του 2023 που ουσιαστικά σήμανε και το κλείσιμο του ιστορικού του κύκλου στο ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν η εποχή της αμφισβήτησής του όπως γράφει ο κ. Τσίπρας.

«Μια αμφισβήτηση που δεν εκδηλωνόταν ανοιχτά, αλλά λειτουργούσε υπόγεια, έμμεσα, καλυμμένη πίσω από την προσχηματική κριτική στις αποφάσεις μου» γράφει ο κ. Τσίπρας φέρνοντας ως κορυφαίο παράδειγμα τον εκβιασμό του Παύλου Πολάκη να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά από φιλικό του πρόσωπο.

Ο Τσίπρας άφησε τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγάλει και τον ίδιο τον κ. Πολάκη από το ψηφοδέλτιο, αλλά τότε, όπως γράφει, «υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας οδυρμός για το τι θα σήμαινε η απουσία του Πολάκη από τα ψηφοδέλτια: ότι θα προκαλούσε αποσυσπείρωση, ότι θα «καταστρεφόμασταν» χωρίς αυτόν στην Κρήτη, ότι θα άνοιγε νέο κύκλο εσωκομματικής κρίσης.

Το οξύμωρο είναι ότι ο οδυρμός διαπερνούσε όλες τις τάσεις. Η επιθυμία τους ήταν να ορίζουν οι τάσεις και όχι ο Πρόεδρος και τα συλλογικά όργανα τους υποψήφιους. Κι αυτή η επιθυμία αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις διαφορές τους».

Το τελευταίο κρούσμα με τον Παύλο Πολάκη ήταν λίγους μήνες πριν τις εκλογές όταν ο Σφακιανός βουλευτής έκανε την περίφημη ανάρτηση με τις «προγραφές» όπως χαρακτηρίστηκαν από την ΝΔ 13 δικαστών και 15 δημοσιογράφων.

«Εξοργίστηκα. Έβγαλα μια ανακοίνωση με την οποία τον έθετα εκτός ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα αντιδράσεις από όλες τις πλευρές μέσα στο κόμμα. Όχι μόνο συνοδοιπόροι του Πολάκη, αλλά και εσωκομματικοί αντίπαλοί του, αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα στην απόφαση αυτή… Με δυο λόγια, το ατόπημα του Πολάκη ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία της ΝΔ να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση που τον έθετε εκτός ψηφοδελτίων ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία των τάσεων να πλήξουν εμένα».

Τελικά ο Παύλος Πολάκης γλίτωσε… από την τραγωδία των Τεμπών που συνέβη μόλις την επόμενη ημέρα και με τις εκλογές να μετατίθενται από τις 9 Απριλίου όπως γράφει ο κ. Τσίπρας για το Μάιο ο κ. Πολάκης επικοινώνησε με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος τους ζήτησε να ανακαλέσει δημόσια, πράγμα που έκανε και με επιστολή στην Πολιτική Γραμματεία.

Το τελευταίο «λάθος» Πολάκη ήταν και εκείνο που είχε πλήξει ανεπανόρθωτα τον ΣΥΡΙΖΑ όπως παρατηρεί ο κ. Τσίπρας.

Η ανάρτηση – απάντηση

Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του παρουσιάζει μία διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Αναγνωρίζειο ότι υπήρχε εκβιασμός αλλά όχι από την πλευρά του.

Γράφει συγκεκριμένα: