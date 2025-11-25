Ο Αλέξης Τσίπρας τρολάρει τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έχει κατ’ επανάληψη σχολιάσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το βιβλίο «Ιθάκη», κατά τη διάρκεια της υπογραφής αντιτύπων στο γραφείο του.

Σε βίντεο φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός να υπογράφει βιβλία, όταν κάποιος του ζητά να αφιερώσει ένα αντίτυπο σε κάποιον με το όνομα Άδωνι. Τότε ο Τσίπρας απαντά: «Στον Άδωνι; Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Κρατώντας μάλιστα το βιβλίο, συνεχίζει με χιούμορ: «Το λιγουρεύεσαι;».