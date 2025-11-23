Αντιδράσεις προκάλεσε η νέα προδημοσίευση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που αναφέρεται στην διαπραγμάτευση του 2015 την οποία περιγράφει ως θεμέλιο για να βγούμε από το μνημόνιο.

«Κατηγορήθηκα ότι δεν υιοθέτησα ποτέ την ιδιοκτησία του προγράμματος. Αποδέχομαι την κατηγορία».

Στην κρίσιμη διαπραγμάτευση του 2015 και το δημοψήφισμα είναι η αφιερωμένη η τρίτη και τελευταία προδημοσίευση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες πριν φτάσει το βιβλίο του στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

«Το πρόγραμμα που υπέγραψα αποτέλεσε αναμφισβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά έθεσε τα θεμέλια για την οριστική έξοδο της πατρίδας μας από τα Μνημόνια. δίκαιο είναι όσοι ασκούν κριτική στη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της μην είναι σαν τους λωτοφάγους. Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον Καιάδα, όταν εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη για τη σωτηρία της», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του.

Ήδη τα αποσπάσματα από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού πυροδοτούν αντιδράσεις με τη Νέα Δημοκρατία να μιλά για απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα να ξαναγράψει μια ιστορία που έχει ήδη καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών.

«Δεν έχουμε περιθώριο να ξανακυλήσουμε στο ψέμα, στην ασυνέπεια, σε έναν λόγο διαιρετικό. Διάβαζα ένα απόσπασμα για το Μάτι. Τα αποτελέσματα της πολιτικής του είναι γνωστά, δείχνει, όμως, ότι είναι και αμετανόητος», τόνισε ο υφυπουργός πάρα τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

«Θεωρώ ότι εμάς δεν θα μας επηρεάσει και ακούω ότι ως πήχης μπαίνει το 20%. Το 20% ήταν ο λόγος που έφυγε από τα πολιτικά πράγματα», τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, στο «MEGA Σαββατοκύριακο».

Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν σύσγκρουση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με την πραγματικότητα που έζησαν οι πολίτες

«Το θέμα είναι πώς θα φύγει ο κ. Μητσοτάκης, είναι δεδομένο ότι αυτό δεν γίνεται με ένα κόμμα Τσίπρα. Εμείς λέμε κάνουμε προσκλητήριο στον κόσμο να έρθει να ψηφίσει ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Για πολλούς η έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θεωρείται το πρώτο βήμα για την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή με τον ΣΥΡΙΖΑ να στρέφει το βλέμμα του στη δημιουργία νέου φορέα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας οι διεργασίες που συντελούνται στην κοινωνία θα αποδώσουν την πολιτική έκφραση και σίγουρα τους επομένους μήνες θα διαμορφωθεί το πολιτικό σχέδιο και η ηγεσία θα υπάρξει», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος.

Τέλος, η παρουσίαση της «Ιθάκης» θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου.