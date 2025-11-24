Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε ανοιχτά για τη ζωή και την καριέρα του, αναφερόμενος τόσο στη σχέση του με τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου, όσο και στη συνεργασία του με τον Αλέξη Τσίπρα για το audiobook του πρώην πρωθυπουργού.

«Τα τελευταία 21 χρόνια είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου. Έχουμε κάνει πράγματα με τη σύζυγό μου, Αθηνά Μάξιμου, έχουμε ανεβάσει παραστάσεις, μπορεί να μην έχουμε παιδιά, αλλά έχουμε πνευματικά παιδιά και ανθρώπους που βοηθήσαμε να εξελιχθούν», ανέφερε ο ηθοποιός.

Μιλώντας για τη σχέση του, πρόσθεσε: «Γνώρισα τον άνθρωπο που θα είμαι μαζί του για πάντα. Έχουμε αποφασίσει με την Αθηνά να είμαστε μαζί. Ξέρουμε πού δεν συμφωνούμε και έχουμε περάσει στιγμές που “κινδυνέψαμε” αν υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, αλλά το ξεπεράσαμε». Ο ίδιος τόνισε πως οι έντονες διαφωνίες τους συχνά οδηγούν σε νέες, κοινές αντιλήψεις.

Η συνεργασία του με τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έχει δώσει τη φωνή του για το audiobook, ο Χειλάκης σημείωσε: «Τον κ. Τσίπρα τον ξέρω καιρό. Είμαι ψηφοφόρος του και είναι θεατής μου, βλέπει τις παραστάσεις μου. Δεν έχω στηρίξει ποτέ κομματικά, δεν είμαι μέλος του κόμματος. Είναι μεγάλη τιμή να γνωρίζεις τον άνθρωπο που έχεις ψηφίσει».

Ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της πλατφόρμας Bookvoice, επισημαίνοντας πως «δεν θα μπορούσε να μην έχει ένα τέτοιο βιβλίο του Α. Τσίπρα, που είναι από τους σημαντικότερους εκφραστές της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια». Όπως είπε, το ενδιαφέρον του κοινού είναι μεγάλο, καθώς «μιλάει ενώ δεν είχε μιλήσει, και τα λέει όλα».

Η άποψή του για το βιβλίο

Ο Αιμίλιος Χειλάκης εξήγησε πως, ως επαγγελματίας του λόγου, εκτίμησε τη δομή και τη σύνταξη του βιβλίου. «Ο στόχος είναι το “θα έπρεπε να ακουστεί η δική μου αλήθεια”. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία κυβέρνηση συνιστωσών, όχι κόμματος με ενιαίο καταστατικό. Δεν ήμουν ποτέ ενεργό μέλος, αλλά μπορούσα να καταλάβω την πολιτική του ηγέτη», είπε, προσθέτοντας ότι μέσα από το βιβλίο «καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για τα οποία ζητά συγγνώμη».

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα να διαβάσει ο ίδιος τρία κεφάλαια: «Τον πρόλογο, τη νύχτα της διαπραγμάτευσης και τον επίλογο». Όπως είπε, «είναι μεγάλη παρακαταθήκη να ακούμε τον ίδιο τον Αλέξη να διαβάζει αυτά που γράφει».

Η στάση του απέναντι στην πολιτική

«Λέει για όλη τη διάρκεια της κυβέρνησής του και για το πώς αγάπησε την πολιτική. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι στο τέλος, το μανιφέστο του, ο επίλογος. Το audiobook διαρκεί 27 ώρες. Δεν μου έχει γίνει ποτέ πρόταση “στα ίσια” να ασχοληθώ με την πολιτική. Εγώ είμαι πολίτης και όχι πολιτικός», κατέληξε.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «#cancel» στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών.