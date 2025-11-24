«Αλαζονεία» και απουσία αυτοκριτικής διάθεσης χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα το Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την «Ιθάκη» – το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού που βρίσκεται από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

«Βλέπω αλαζονεία , δεν υπάρχει μια συγγνώμη. Οταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου και το ρίχνεις στα βράχια – και το πλοίο ήταν η χώρα- δεν είναι έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο και στον μούτσο», είπε ο κυβερνητικός εκπροσωπος. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι αν ο Τσίπρας ήταν ενεργός πολιτικά «θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Επειδή όμως δεν είναι, θα του αφιερώσω έναν άλλο Μαρξ, τον Γκράουτσο, που είχε πει ότι “από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο δεν έχω σταματήσει να γελάω, κάποια στιγμή θα το διαβάσω”. Αλλά δεν είναι αστείο».

Για την εκδοτική επιτυχία του βιβλίου του Τσίπρα και τη σύγκριση με τον Χάρι Πότερ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «το κοινό δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Εμάς η εκπαίδευση στοίχισε, στο Χόγκουαρτς ήταν δωρεάν».

Σύμφωνα με την κυβερνητική γραμμή, πρέπει να αποφευχθούν να «δύο λάθη»: Το πρώτο όπως το περιέγραψε ο Μαρινάκης είναι «να ξεχάσουμε» (δείχνοντας ότι η ΝΔ θα επιμένει στα πεπραγμένα του Τσίπρα επι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και το δεύτερο είναι «να έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη γιατί ο κόσμος δεν έχει τόσο χαμηλές προσδοκίες» (δείχνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να χαράξει διαχωριστική γραμμή παρελθόν – μέλλον).

Νωρίτερα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ανάρτησε ξανά παλιότερη δημοσίευσή του στο Facebook με την οποία κατέληγε ότι «το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας».