Στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται από σήμερα (24/11) το πολυαναμενόμενο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».

Ο πρώτος πολίτης που κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο, φανέρωσε την αγωνία του για την ανάγνωση του, ενώ αποκάλυψε πως ταξίδεψε αποκλειστικά για αυτό.

«Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα… Nα μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε αρχικά. «Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη», σημείωσε, προσθέτοντας πως έφτασε από νωρίς στο σημείo.

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί – πρωί εδώ να το πάρω», είπε ο αγοραστής, εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 7:30 το πρωί.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχανε και να ξανακυβερνήσουνε την Ελλάδα».