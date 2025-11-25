Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας «συγγνώμη» από τον πρώην πρωθυπουργό για την προηγούμενη αμφισβήτηση της συγγραφής του. Όπως είπε, «ήμουν ένας από αυτούς που είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει και ένας σκιώδης συγγραφέας του βιβλίου αυτού», ωστόσο μετά την αναφορά στη «Ρίγα της Εσθονίας» κατάλαβε, όπως σχολίασε με ειρωνικό τόνο, ότι «ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως ο κ. Τσίπρας έχει ήδη κριθεί πολιτικά «από τους πολίτες, τόσο το 2019 ως πρωθυπουργός όσο και το 2023 ως αρχηγός της αντιπολίτευσης». Τόνισε ότι μέσα από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού αναδεικνύεται και ο χαρακτήρας του, καθώς «ένας ηγέτης οφείλει να αναλαμβάνει ευθύνες και όχι να “αδειάζει” τους συνεργάτες του».

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα πρόσωπα, υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας είχε επιλέξει τον Γιάνη Βαρουφάκη για το υπουργείο Οικονομικών, τον Νίκο Παππά για κρίσιμες θέσεις, καθώς και την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την προεδρία της Βουλής. «Δεν του τους επέβαλε κανείς», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είναι προβληματικό να αποποιείται κανείς τις ίδιες του τις επιλογές».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε επίσης το θέμα του δημοψηφίσματος του 2015, σημειώνοντας πως «ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε μια περίοδο που κόστισε στη χώρα πάνω από 100 δισ. ευρώ και 30 νέους φόρους».

Δημοσκοπήσεις και πολιτικές προοπτικές

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση τις σέβεται, αναγνωρίζοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά ευρήματα. Επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντική υπεροχή, αλλά χρειάζεται «περισσότερη δουλειά». Για τα σενάρια περί νέου κόμματος Τσίπρα, εκτίμησε ότι «η πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν πρέπει να παρουσιαστεί πρόγραμμα, θέσεις και συνεργάτες».

Απαντώντας σε σχόλια πως η κυβέρνηση «ανασταίνει» πολιτικά τον πρώην πρωθυπουργό, διευκρίνισε ότι απλώς απαντά σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις και πως στόχος της ΝΔ είναι να υπενθυμίζει στους πολίτες «τι συνέβη την περίοδο 2015-2019», χωρίς όμως να θεωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ μέτρο σύγκρισης, αλλά την υλοποίηση του προγράμματος 2023-2027.

Αυτοδυναμία και συνεργασίες

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «οι χώρες προχωρούν με ισχυρές κυβερνήσεις». Θεωρεί εφικτή την αυτοδυναμία της ΝΔ, παραπέμποντας στη σύγκριση δημοσκοπήσεων και εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023. Παράλληλα, απέφυγε να προκαταλάβει το αποτέλεσμα, ενώ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με κόμματα που έχουν «υιοθετήσει ρητορικές ακραίων χώρων ή συντάχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ σε κρίσιμες ψηφοφορίες».

Όπως είπε, «ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας: η αυτοδυναμία», η οποία θα εξαρτηθεί από τη «δουλειά, την ταπεινότητα και την αποτελεσματικότητα» της κυβέρνησης.

Αγροτική πολιτική και οικονομικά ζητήματα

Αναφερόμενος στους αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει δώσει το «πράσινο φως». Υποστήριξε ότι η πλειονότητα των αγροτών θα λάβει περισσότερα χρήματα, καθώς μπλοκάρονται ΑΦΜ που εμπλέκονται σε παρατυπίες.

Παράλληλα, υπενθύμισε τα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα: μειώσεις ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα, μόνιμη λύση για το αγροτικό πετρέλαιο, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια και νέα αρδευτικά έργα. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι υπήρξαν καθυστερήσεις σε ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλους τομείς, τις οποίες η κυβέρνηση «αναλαμβάνει και διορθώνει».

Το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ

Τέλος, για τα ΕΛΤΑ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι οικονομικές κινήσεις έχουν ήδη εξηγηθεί από τη διοίκηση και πως το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης θα παρουσιαστεί σύντομα. Διαβεβαίωσε ότι «κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, καμία περιοχή χωρίς εναλλακτική λύση και κανένας εργαζόμενος χωρίς δουλειά».