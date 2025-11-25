Συνεχίζονται οι αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που γνωρίζει τεράστια αποδοχή από το αναγνωστικό κοινό.

Οι αντιδράσεις προέρχονται τόσο από πρώην συνεργάτες του την περιόδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όσο και απο πολιτικούς αντίπαλων παρατάξεων.

Κάποιοι από αυτούς – που είχαν ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας από το 2015 – και μετά διακαιώνουν επιλογές του πρώην πρωθυπουργού αλλά και δικές τους.

Αλλοι τον κατακεραυνώνουν χρησιμοποιώντας σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις και ακραίες εκφράσεις. Γεγονός είναι ότι από την κρισάρα του Αλέξη τσίπρα δεν έχει γλιτώσει κανένας.

Και έπεται συνέχεια.

Ο Πάνος Καμμένος και η συνερτγασία με τους ΑΝ. ΕΛ

Ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αρχικά είπε ότι η κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έγινε γιατί «το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό» και η χώρα κινδύνευε «με αιματοκύλισμα» αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, «κάποιοι ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα ήταν σωστή, υπογραμμίζοντας ότι «στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα».

«Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή»

«Κατ’ αρχάς το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή. Θεώρησα ότι αυτό που έπρεπε να διασφαλίσουμε τότε την εθνική ενότητα. Και επειδή ο Τσίπρας δεν θα έπαυε να είναι αριστερός και εγώ δεν θα έπαυα να ήμουν δεξιός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο.

Και οι αντίπαλοί μας ήταν και πάλι οι Γερμανοί. Ο Τσίπρας κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε ένα αιματοκύλισμα, διότι υπήρχαν δυνάμεις στη χώρα που ήθελαν αιματοκύλισμα και ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Να διασφαλίσουμε την ενότητα, να αντιμετωπίσουμε τους δανειστές και τρίτον για να βγούμε από τα μνημόνια να ζητήσουμε τη συνδρομή των ΗΠΑ», δήλωσε.

Για την επικοινωνία Τσίπρα με Ομπάμα και Ολάντ

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στα τηλεφωνήματα του Αλέξη Τσίπρα με τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Φρανσουά Ολάντ.

«Είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα μας κρεμάσουν αν γυρίσουμε από τις Βρυξέλλες με τη λύση Σόιμπλε», δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο πρώην υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας ότι με παρέμβαση Ομπάμα έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία του Ολάντ με τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό.

Νίκος Παππάς: Ο Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός

Aντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σήμερα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταθέτει τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, τους συνεργάτες του και τις απόψεις του για την Αριστερά.

«O Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι η υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Το μείζον ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, της εκλογικής μας νίκης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης. Διάβασα τα σημαντικά κομμάτια», είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Για την επιπολαιότητα

Παράλληλα μίλησε για την αναφορά περί «απαράδεκτης επιπολαιότητας» που κάνει προς το πρόσωπό του ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Όπως είπε (Open): «Αυτό είναι μία φράση που ακουμπά την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο για το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια και απεφάνθη ο λαός». Και συνέχισε: «Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015 και εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ίσως να τα κάναμε διαφορετικά, κάναμε κεντρικές επιλογές με τις οποίες έχουμε δικαιωθεί από την ιστορία».

«Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015»

Σε ερώτηση για το γεγονός πως ο Τσίπρας στο βιβλίο του βγάζει στη σέντρα τους συνεργάτες του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Όλοι έχουμε κάνει κριτική στον Τσίπρα. Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015. Δεν ξέρω αν του κάνει καλό ή κακό. Του λέγανε «βγες να πεις ότι κακώς έκανες το δημοψήφισμα». Βγαίνει και το κάνει με τον τρόπο που πρέπει και καλύπτει μια ιστορική υποχρέωση. Θα έχουμε διαφωνίες, θα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται την πορεία προς τη νίκη του 2015, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου και καταγγέλλει τη στάση των Ευρωπαίων που δεν θέλανε λύση. Λέει καλώς κάναμε το δημοψήφισμα, καλώς κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβρη».

Στις αναφορές που κάνει ο Τσίπρας για τη διαπραγμάτευση στο βιβλίο του, ο Νίκος Παππάς σημειώνει: «Έγινε πολυκέφαλη διαπραγμάτευση, αλλά αν διαβάσει κανείς το βιβλίο θα δει ότι ο Τσίπρας καταγράφει ότι υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνες».

Για άρνηση από Αχτσιόγλου κα Χαρίτση

Όσο για τη διπλή άρνηση από Αχτσιόγλου και Χαρίτση για να αναλάβουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα του 2023, ο Παππάς είπε ότι δεν το γνώριζε και πως εκείνος έλεγε ότι ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί και πρόσθεσε: «Δεν έχει ραγίσει το γυαλί με τον Τσίπρα. Έχουμε άψογη πολιτική σχέση, έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές οπτικές. Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του. Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει».

Η αντίδραση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης από την άλλη πλευρά – αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί έντονη κριτική στη στάση του πρώην υπουργού την περίοδο της πανδημίας και σε μεταγενέστερες δημόσιες παρεμβάσεις του – υιοθετεί ειρωνικό ύφος και κάνει λόγο για «ψέματα» και «ανακρίβειες».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του γράφει:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !

Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!».

Τι αναφέρει ο Σκουρλέτης

Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, εξέφρασε προκαταβολικά, χωρίς να έχει διαβάσει την Ιθάκη, ο Πάνος Σκουρλέτης, βασισμένος, όπως ο ίδιος είπε, στα αποσπάσματα του βιβλίου, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του ’23. Αυτό είναι το βασικότερο» είπε ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του» συνέχισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει διαβάσει ακόμη ολόκληρο το βιβλίο.

Ερωτηθείς για το εάν θα ακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα στα επόμενα πολιτικά του βήματα, ο κ. Σκουρλέτης απάντησε: «Η αίσθησή μου από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του είναι ότι επιστρέφει μεν, αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χώρο της αριστεράς, την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μια ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».

Και ο Τάιλερ

Απόσπασμα του βιβλίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση και του Τάιλερ Μακμπέθ, συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη.

Με ένα story στο Instagram, ο Τάιλερ Μακμπέθ ταγκάροντας τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρει: «Ζητώ με σεβασμό, το όνομά μου να ΜΗ χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό σκοπό διαφήμισης ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας»

Βαρουφάκης για Τσίπρα: Προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών

Μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» -το οποίο όπως σημείωσε ότι δεν το έχει διαβάσει- ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε στην ΕΡΤ και σχολίασε όσα συνέβησαν το 2015 και τη σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 είναι «λαβωμένος» μετά τη διάσπαση με τη Λαϊκή Ενότητα, η οποία επισημοποιήθηκε χθες και πλήττει την ενωτική πρωτοβουλία.

Μιλώντας για το Eurogroup και το δημοψήφισμα, ισχυρίστηκε πως οι ελληνικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε έναν εκβιασμό από τους θεσμούς, με στόχο τον εξευτελισμό του Αλέξη Τσίπρα και τη συμφωνία. «Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το “όχι” “ναι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ορος για να αναλάβω το υπουργείο Οικονομικών

Υπερασπίστηκε την πρότασή του για το δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών βασισμένο στο Taxisnet, το οποίο στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζεται ως «κουπόνια», σχολίασε ενοχλημένος.

«Το παρουσίασε ως κάτι το οποίο του το είπα προς το τέλος του εξαμήνου, όμως ήταν απαράβατος όρος που το είχα θέσει, τον Νοέμβριο του 2014 για να αναλάβω το υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού;», σχολίασε και πρόσθεσε: «Ο βασικός λόγος για τον οποίο με επέλεξε για να γίνω υπουργός Οικονομικών ήταν αυτό το σύστημα πληρωμών που τώρα το ευτελίζει, το χαρακτηρίζει “κουπόνια”. Αυτό δείχνει την ποιότητα του ανδρός».

«Το μεγαλύτερο λάθος μου»

Σε ερώτημα για τα δικά του λάθη εκείνης της περιόδου, ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: «Το μεγαλύτερο μου ήταν εκείνη η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου», ενώ παραδέχτηκε πως έχει κάνει και πολλά επικοινωνιακά λάθη, φέρνοντας ως παράδειγμα τη φωτογράφιση στο περιοδικό PARIS MATCH – την οποία χαρακτήρισε «ανοησία»

Ο πόλεμος και η δραχμή

«Δεν θέλαμε να πάμε στη δραχμή. Όπως ένας σοβαρός υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν θέλει πόλεμο, αλλά αν είσαι σοβαρός υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν αποκλείεις τον πόλεμο. Δεν λες δεν θα κάνω ποτέ πόλεμο, γιατί αν μπει η Τουρκία και σου πάρει το Καστελόριζο ή τη Ρόδο, δεν θα κάνεις πόλεμο; Θα κάνεις. Δεν τον θέλεις, αλλά προετοιμάζεσαι για αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τη δραχμή», ανέφερε σχετικά με το νόμισμα.

«Αυτό που έλεγα πάντα είναι το εξής: Δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ, αλλά είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και ανοησία να θεωρείς ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει στη χώρα είναι να βγούμε από το ευρώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να βγεις από το ευρώ. Να μείνεις στο ευρώ και να ερημοποιηθεί η χώρα μέσα στο ευρώ. Το οποίο συμβαίνει σήμερα.».

Κασσελάκης: Το βιβλίο θα είναι ο Τιτανικός του

Τη δική του απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφορικά με όσα επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» του, για τον σημερινό επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας.

View this post on Instagram A post shared by Stefanos Kasselakis (@skasselakis)

Στην απάντησή του ο κ. Κασσελάκης εκτιμά ότι η «Ιθάκη» θα γίνει «Τιτανικός» για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. Τον κατηγορεί ότι επιχείρησε να τον «ρίξει», δύο φορές, όταν αυτός ήταν εκλεγμένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει: «Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα για να τον υπερασπιστώ. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες, εγώ έτρεχα στον Daniel να βοηθήσω τον κόσμο και έβαζα χρήματα από τη τσέπη μου».

«Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα για να τον υπερασπιστώ. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες, εγώ έτρεχα στον Daniel να βοηθήσω τον κόσμο και έβαζα χρήματα από τη τσέπη μου».

Η παρέμβαση Όθωνα για την αναφορά στη Γεννηματά

Η αναφορά στο βιβλίο στην εκλιπούσα Φώφη Γεννηματά προκάλεσε την αντίδραση του διευθυντή του γραφείου της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Μανώλης Όθωνας έσπευσε να διαψεύσεις τις δύο αναφορές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στη Φ. Γεννηματά.

«Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκάλιασμά του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια – τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε».

Επίσης, ο Μ. Όθωνας αναφέρει ότι «ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια».

Ο Κουτσούμπας απαντά στον Τσίπρα: Με την «Ιθάκη» προσπαθεί να «βγει λάδι»

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Δευτέρας με αφορμή το βιβλίο του που κυκλοφόρησε σήμερα και έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του πολιτικού χώρου.

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δεν θα είχε μεγάλη σημασία το κόμμα του να ασχοληθεί με την «Ιθάκη» αν δεν υπήρχαν στο βιβλίο αναφορές για τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια το σύστημα και μάλιστα σε μια δύσκολη γι’ αυτό περίοδο, όπως ήταν αυτή της κρίσης, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι μια κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού μπορεί δήθεν να ανακουφίσει τον λαό» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας μεταξύ άλλων.

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Τιμή μου που δυσκόλεψα έναν προδότη»

Προδότη» αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντιδρώντας στη Βουλή στις αναφορές που περιλαμβάνει για την ίδια, το βιβλίο του «Ιθάκη».

Η κ. Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι «σήμερα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή εντολή ενός λαού, το δημοψήφισμα». Και προσέθεσε δηκτικά: «Χαίρομαι και αισθάνομαι τιμή που ένας προδότης καταγράψει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη, να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία».