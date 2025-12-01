«Αντί να κρύβεται πίσω από τους “φραπέδες” και τους “χασάπηδες”, ο κ. Μητσοτάκης να δώσει αυτοπροσώπως εξηγήσεις στη Βουλή για την πλήρη κατάρρευση του αγροτικού τομέα και τη λεηλασία σε βάρος των τίμιων παραγωγών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την κατάθεση σχετικής επίκαιρης ερώτησής του προς τον πρωθυπουργό.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωσή του, ο κ. Φάμελλος «επισημαίνει ότι οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο εξαιτίας του αυξημένου κόστους, της έλλειψης ρευστότητας και εργατικών χεριών, ενώ καταγγέλλει απόλυτο έλλειμμα στρατηγικής κατά τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Στηλιτεύει τη μεγάλη καθυστέρηση και τις αδικίες στις αποζημιώσεις μετά την ευλογιά, την αποτυχία στις πληρωμές των ενισχύσεων του 2024-2025, καθώς και τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών πόρων. Συνδέει τις καταστροφικές καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων με το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλογίζει στο Μέγαρο Μαξίμου την ενορχήστρωση της λεηλασίας, καθώς και την πολιτική με παρεμβάσεις υπέρ των “γαλάζιων ακρίδων”, όπως καταδεικνύουν και οι μεθοδεύσεις της ΝΔ στην εν εξελίξει Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς, καταφεύγοντας σε έναν επικίνδυνο και ακραίο αυταρχισμό. Ενώ, παράλληλα, “τιμωρεί τους έντιμους παραγωγούς” αντί να προστατεύσει την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «ζητά από τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τι μέτρα θα λάβει για την αποτροπή της οριστικής κατάρρευσης του αγροτικού τομέα, την καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη της υπαίθρου, καθώς και με ποια στρατηγική η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα διαπραγματευτεί τη νέα ΚΑΠ, ώστε να στηριχθούν οι νέοι αγρότες και η παραγωγικότητα των τίμιων αγροτών».