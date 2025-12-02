Η προοπτική της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα, το επικοινωνιακό σούσουρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την «Ιθάκη», αλλά κυρίως τα δημοσκοπικά ευρήματα φέρνουν τη Χαριλάου Τρικούπη μπροστά στη μεγάλη συνειδητοποίηση: αυτή η περίοδος, μέχρι ο πρώην πρωθυπουργός να ανακοινώσει το νέο του αναμενόμενο πολιτικό εγχείρημα (ό,τι μορφή κι αν έχει), θα είναι η τελευταία που το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά «παίζει μόνο του» στον κεντροαριστερό χώρο – και όσο κι αν ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους πως η μάχη που δίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «μονομέτωπη» απέναντι στη ΝΔ, τα στελέχη όλων των πλευρών γνωρίζουν πως, όσο το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα βρεθούν απέναντι από έναν διεκδικητή εξ αριστερών. Και αυτή η μάχη, για την ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο, θα είναι εξίσου σκληρή.

Η πρώτη γραμμή άμυνας του κόμματος είναι η συσπείρωση της βάσης – με όπλα που οι περιγραφές της «Ιθάκης» πρόσφεραν απλόχερα στο στελεχιακό δυναμικό. Η υπενθύμιση των περιπετειών του 2015, η εμπλοκή της Φώφης Γεννηματά, αλλά βασικά ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η περίοδος 2010-2014, διευκολύνουν την απεύθυνση σε όσους «έμειναν στα δύσκολα», αλλά και στο αντιτσιπρικό αίσθημα που επικρατεί, σε μεγάλο βαθμό, και στο αριστερόστροφο ΠΑΣΟΚ, που δεν έχουν ξεχάσει τη μεταχείριση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην τελευταία κυβέρνηση του κόμματος. Καθόλου τυχαία, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στους πολίτες που εξαπατήθηκαν από τις υποσχέσεις εκείνης της περιόδου, φέρνοντας συγκεκριμένο παράδειγμα όσους σταμάτησαν να πληρώνουν τα δάνειά τους, που σύντομα «κοκκίνισαν». Σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, σε κεντρικό επίπεδο, για τη σημερινή εκδήλωση στο Κάραβελ, που αφορά μεν ένα ειδικό θέμα (το κυκλοφοριακό), όμως ο χρόνος που γίνεται και η κοινή εμφάνιση εσωκομματικών αντιπάλων θέλει να στείλει μηνύματα κυρίως εκτός κόμματος.

Η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι η προσπάθεια ανοίγματος προς τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις, που γνωρίζουν πως πολύ δύσκολα ο Τσίπρας θα τις δεχτεί ως πολιτικές οντότητες – θα προτιμήσει, όλα δείχνουν, να ενσωματώσει πρόσωπα και όχι κόμματα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρότι ο Ανδρουλάκης δεν παρευρέθηκε ο ίδιος στο Σεράφειο, έστειλε το σχετικό βίντεο και, μια μέρα μετά, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε το αίτημα για ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών για τα αποτελέσματα της COP30 με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ανδρουλάκης πρότεινε (Open) στα «δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης» συνεννόηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών: «Πόσες φορές ο πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει το άρθρο 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες, ενώ υπάρχουν δικογραφίες – όχι θεωρίες – της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μιας πρότασης αναθεώρησης του 86 στα ευρωπαϊκά πρότυπα», τόνισε. «Ο λαός μας δεν ανέχεται πια να υπάρχει ατιμωρησία και πέπλο κάλυψης της διαφθοράς ισχυρών πολιτικών προσώπων». Από μόνη της, η πρόταση δείχνει πως οι δίαυλοι με την Κουμουνδούρου και την Πατησίων μπορεί να είναι διακριτικοί, είναι όμως ενεργοί.