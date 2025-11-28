Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας καταγράφηκε φέτος, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και του βουλευτή Ρεθύμνης, Μανόλη Χνάρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι συντάκτες της ανακοίνωσης κατηγορούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για «ερασιτεχνική και αναποτελεσματική διαχείριση» της αγροτικής πολιτικής τα τελευταία επτά χρόνια, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– έχει οδηγήσει σε συσσωρευμένα προβλήματα για τους παραγωγούς.

Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας, αναφέρουν, είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου της 27ης Νοεμβρίου 2025, προσθέτουν, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καθυστέρηση των πληρωμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κατέβαλε στους παραγωγούς το 70% της Βασικής Ενίσχυσης έως τις 30 Οκτωβρίου 2025, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Οι αγρότες, όπως σημειώνεται, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μειωμένες ενισχύσεις και άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε αυτόματες χρεώσεις από τους λογαριασμούς των δικαιούχων, γεγονός που δημιούργησε την εντύπωση πως η πληρωμή έγινε περισσότερο για να εισπράξει ο ίδιος παρά για να στηρίξει τους παραγωγούς.

Τα στοιχεία των πληρωμών

Με βάση το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το ποσό της Βασικής Ενίσχυσης για το 2025 ανέρχεται σε €829.567.104. Η χώρα είχε τη δυνατότητα να καταβάλει ως προκαταβολή το 70% του ποσού, δηλαδή €580.696.972.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστώθηκαν μόλις €363 εκατομμύρια σε 471.833 δικαιούχους, δηλαδή μόλις το 44% της Βασικής Ενίσχυσης. Οι παραγωγοί έλαβαν έτσι €217 εκατομμύρια λιγότερα από όσα δικαιούνταν.

Πρόκειται, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, για τη χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ, με μειωμένο και τον αριθμό των δικαιούχων σε σχέση με κάθε προηγούμενο έτος.

Αιτήματα για διαφάνεια και διορθωτικές κινήσεις

Το κόμμα καλεί το Υπουργείο να δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία των πληρωμών και τα ποσά ενίσχυσης ανά στρέμμα για κάθε αγρονομική περιφέρεια — αροτραίων καλλιεργειών, μόνιμων καλλιεργειών και βοσκοτόπων.

Ζητά επίσης να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, να διασφαλιστεί η πληρωμή των πραγματικών κτηνοτρόφων με αποδεδειγμένη παραγωγή και να επιλυθούν άμεσα οι εκκρεμότητες κατοχής γης.

Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων με τις δορυφορικές αποτυπώσεις (monitoring) σε αγροτεμάχια, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές όπου το ζήτημα είναι πιο έντονο.

Στήριξη στους ανθρώπους της υπαίθρου

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δηλώνει ότι οι αγωνίες και οι ανάγκες των αγροτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. «Είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να απαιτούμε δικαιοσύνη και να δίνουμε φωνή στους περήφανους ανθρώπους της ελληνικής γης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το κόμμα υπογραμμίζει τέλος τη δέσμευσή του για μια Εθνική Στρατηγική για την πρωτογενή παραγωγή, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος της χώρας, της υπαίθρου και των ανθρώπων που παράγουν.