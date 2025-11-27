Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν σήμερα κοινό αίτημα για τη σύγκληση συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, ζητώντας πλήρη ενημέρωση και ουσιαστική συζήτηση για τα αποτελέσματα της COP30.

Το αίτημα έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής εκδήλωσης με τίτλο «COP30 – Η επόμενη ημέρα», όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε την ανάγκη αυτής της κοινής πρωτοβουλίας.

Η πρόσφατη Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Μπελέμ ολοκληρώθηκε με ελάχιστη πρόοδο, σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση απαιτεί αποφασιστικές πολιτικές και όχι σιωπή ή αδιαφορία.

Στο αίτημά τους, οι γραμματείς των Κ.Ο και οι βουλευτές των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στις αρμόδιες Επιτροπές ζητούν από την Κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή, να παρουσιάσει τον απολογισμό της Συνόδου και να απαντήσει για τη στάση και τις δεσμεύσεις της χώρας.

Τέλος, προτείνεται η παρουσία στη Βουλή περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε η συζήτηση να γίνει με διαφάνεια και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολουθεί το αίτημα

Προς Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοιν.:

στην Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, κα Αραμπατζή Φωτεινή

στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Καββαδά Αθανάσιο

στην Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κα Αυγερινοπούλου Διονυσία

Θέμα: «Αίτημα για σύγκληση κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση για την 30η Σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ υπό τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)- COP30»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η ετήσια παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, η οποία φιλοξενήθηκε φέτος στο Μπελέμ της Βραζιλίας, στην “καρδιά” του Αμαζονίου, που εκπέμπει SOS εδώ και δεκαετίες, ολοκληρώθηκε, σημειώνοντας ελάχιστη πρόοδο, αρκετή απογοήτευση, αλλά και πολλές και μεγάλες απουσίες.

Την ώρα που η παγκόσμια αβεβαιότητα μεγεθύνεται, χρειάζονται ξεκάθαρες τοποθετήσεις, αλλά και δράσεις για την κλιματική πολιτική. Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος, η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί καλούνται να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για το σοβαρό αυτό θέμα, κυρίως να τεθεί επί τάπητος ο απολογισμός της COP30.

Προς τούτο, αιτούμεθα την σύγκλιση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση για την 30η σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ υπό τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)- COP30.

Στις Επιτροπές, προτείνουμε να παραστούν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ).

Οι Υπογράφοντες Βουλευτές

Μπιάγκης Δημήτριος

Καλαματιανός Διονύσιος

Πέρκα Θεοπίστη

Αποστολάκη Μιλένα

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

Βέττα Καλλιόπη

Γεροβασίλη Όλγα

Ζαμπάρας Μίλτος

Καραμέρος Γιώργος

Κεδίκογλου Συμεών

Κόκκαλης Βασίλης

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Παππάς Νίκος

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Τσακαλώτος Ευκλείδης