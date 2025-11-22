Οι χώρες που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Μπελέμ της Αμαζονίας ενέκριναν την κεντρική απόφαση της COP30, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την απομάκρυνση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, όπως ζητούσαν οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους.

Το τελικό κείμενο αποτελεί προϊόν δύσκολου συμβιβασμού έπειτα από δύο εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων. Υιοθετήθηκε με συναίνεση, καθώς καμία από τις περίπου 200 χώρες που συμμετέχουν στη Συμφωνία των Παρισίων δεν διατύπωσε αντίρρηση πριν ο πρόεδρος της διάσκεψης, Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο, ανακοινώσει τη λήξη των εργασιών.

Στο κείμενο προβλέπεται ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το αίτημα αυτό αποτέλεσε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της COP30.