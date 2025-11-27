Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απάντησε με αιχμηρό ύφος στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με αφορμή την υπόθεση που αφορά τον κ. Ξυλούρη και τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με κυβερνητικά στελέχη.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, χρησιμοποιείται η φράση «Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του», υπονοώντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποποιηθεί ευθυνών που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είναι προφανείς.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Πάυλο Μαρινάκη ότι επιχειρεί να πείσει την κοινή γνώμη πως δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του Πρωθυπουργού με την οικογένεια του προσώπου που αποκαλείται «Φραπές», παρά τα, όπως υποστηρίζει, αδιάψευστα στοιχεία.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο «Φραπές» φέρεται να είχε εκτεταμένες επαφές με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποιώντας, όπως αναφέρεται, αυτή τη συγγενική σχέση. Το ΠΑΣΟΚ θέτει το ερώτημα γιατί ο Πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε μήνυση, παρότι –σύμφωνα με το κόμμα– στις επισυνδέσεις της δικογραφίας γίνεται επανειλημμένη αναφορά στο όνομά του.

Στο κείμενο παρατίθεται επίσης συνομιλία του Γιώργου Ξυλούρη με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Στρατάκο, όπου ο πρώτος αναφέρεται σε δηλώσεις αγροτικών τεμαχίων και σε οικονομικές συναλλαγές, κάνοντας λόγο για επαφή με τον Πρωθυπουργό μέσω «κουμπάρου».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταλήγει επαναλαμβάνοντας το ερώτημα: «Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;»