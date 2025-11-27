Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διπλάσια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, αλλά πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες (21,8%) δηλώνει ότι εάν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, είναι πιθανό να το ψηφίσει, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το Star.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6%, ενισχυμένο κατά 0,3% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6%, ΚΚΕ με 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής με 3%, Νίκη με 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25 με 1,9% και Νέα Αριστερά με 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 13,3%.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το 70,8% δηλώνει, ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%. Ακολουθούν η διαφθορά με 15,9%, η Υγεία με 5,1%, το Μεταναστευτικό με 3,7%, τα εθνικά θέματα με 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας με 3,4%, η Παιδεία με 2,1% και η ασφάλεια με 1,9%.

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.

Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.